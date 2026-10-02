米雪演霸氣皇后　《蔽月無眠》打破傳統界限首演大成功

籌備三年，全城期待，由藝穗會呈獻、中意歌劇製作，東亞銀行、中環資產投資基金冠名贊助，幕後陣容包括出品人兼監製譚新強、編劇兼監製謝欣樺；演出陣容包括殿堂級演員米雪、女主角為粵劇花旦林穎施、男主角為演出足跡遍及亞洲和歐洲的男高音顏嘉樂，音樂總監為在全球各地屢獲殊榮的女作曲家周曉晴的原創中西糅合歌劇《蔽月無眠》(Sleepless Moon) ，昨晚(10月1日)假東九文化中心劇院舉行全球首演，全場座無虛席，一眾官紳、演藝界名人均有前來捧場。

原創中西糅合歌劇《蔽月無眠》。(公關提供)

殿堂級演員米雪。(公關提供)

女主角為粵劇花旦林穎施。(公關提供)

男主角為演出足跡遍及亞洲和歐洲的男高音顏嘉樂。(公關提供)

音樂總監為在全球各地屢獲殊榮的女作曲家周曉晴。(公關提供)

在演出開始前， 藝穗會董事會主席梁唐青儀女士先致辭：「數十年來，藝穗會一直致力於推動當代藝術的多元發展，為勇於探索、大膽創新的藝術家提供自由綻放的舞台。《蔽月無眠》正是這種開拓精神的絕佳體現。這部作品打破傳統界限，將嶺南文化瑰寶 - 粵劇的寫意身段與典雅曲韻，與西方古典歌劇的雄渾交響巧妙交織，並融入當代科技與哲思。這不僅是一場東西方藝術的破格對話，更生動展現了香港作為「中外文化藝術交流中心」海納百川、融匯古今的文化魅力。一齣劃時代作品的誕生，離不開主創團隊的遠見與堅持。我由衷感謝出品人兼監製譚新強先生、監製兼編劇謝欣樺小姐、作曲家兼音樂總監周曉晴，以及主演林穎施、顏嘉樂等一眾青年藝術家的卓越才華與無畏探索。更令人感佩的是，團隊在追求極致藝術的同時心繫社會，特別與匡智會攜手合作，讓匡智會成員有份出演這次歌劇，並將部分收益撥捐支持智障人士的藝術發展，充分展現了藝術凝聚人心、回饋社區的溫暖力量。願這部充滿東方韻味與世界視野的歌劇鉅作，能以「愛與和平」的普世信念，深深打動每一位觀眾的心靈。」譚新強致辭表示：「這部作品的誕生，源於一次偶然卻火花四濺的文化沙龍，激發了不同藝術碰撞的可能性，進而言之探討跨界合作。我們以《今夜無眠》與《香夭》為情感起點，以當代視野重構『前世今生』與『才子佳人』的永恆主題，試圖在傳統戲曲的寫意身段與西方歌劇的磅礡交響之間，尋找最完美的平衡。《蔽月無眠》不僅是一次向東西方舞台藝術致敬的探索，更是一份傳遞『愛與和平』的跨文化信念。我們希望以多元藝術為載體，連繫當代的生活方式與探討時下議題，展現不同文化彼此扶持、和諧共融的無限可能。願這齣原創歌劇能從香港出發，讓世界聽見屬於我們這個時代的共鳴。」

藝穗會董事會主席梁唐青儀女士。(公關提供)

米雪。(公關提供)

《蔽月無眠》不僅是一次向東西方舞台藝術致敬的探索，更是一份傳遞『愛與和平』的跨文化信念。(公關提供)

《蔽月無眠》是一個跨越千年的靈魂羈絆，以人性之光引領科技向善的故事：千年前，西夏王子金無眠與大梁蔽月公主因家國仇恨與權臣陰謀，在離亂中雙雙飲毒酒殉情，留下撕心裂肺的來世之約。經歷多次輪迴的悲劇循環，在千年後的梁港，從夏市出差的當代 AI 科學家 Nox 在劇場瞥見粵劇紅伶關月盈演繹《帝女花》，兩人四目交投間，潛意識中糾纏千年的夢魘與靈魂羈絆瞬間被喚醒。人的肉身或許脆弱，但人性光輝所照亮的信念卻能穿透生命的界限。生命有限，愛無限。《蔽月無眠》用扣人心弦的懸念故事為表，以中西交響為骨，在舞台上給觀衆呈獻一曲充滿溫度與希望的生命禮讚。謝幕時全場觀眾站立拍掌，為整個團隊的付出喝采，及後米雪表示：「今晚是《蔽月無眠》全球首演的第一場，所以很開心，不過也很緊張，穎施妳經常在舞台演出，應該不會緊張。」音樂總監周曉晴 Lora 說：「我在樂隊位置看您們演出，真的很感動，有很多幕我也看到流淚。」林穎施說：「我也很感動，第一個感動是米雪姐姐在整個排練過程對我也是母女情深，另一個感動是 Nora 創作的歌曲，在曲風和旋律上令大家很容易投入。米雪姐在舞台上是皇后，但她非常關心我，在吃宵夜時經常夾餸給我叫我多吃點，在後台又不停幫我搣頭套和戴頭套。」米雪：「因為最趕急的是妳，有時妳只得一兩分鐘去轉妝。」「我感覺可以將西樂結合粵曲的鑼、鈸做到那麽好聽，真的要多謝 Lora 令我們在舞台上可以好好享受。」Lora :「我也多謝您們演繹得那麼精彩。這些歌曲才能夠得到生命。」米雪：「不如下次 Lora 妳也和我們一齊唱，最後我希望有更多的您們來支持我們，多謝大家。」

﻿《蔽月無眠》是一個跨越千年的靈魂羈絆，以人性之光引領科技向善的故事。(公關提供)

千年前，西夏王子金無眠與大梁蔽月公主因家國仇恨與權臣陰謀，在離亂中雙雙飲毒酒殉情，留下撕心裂肺的來世之約。(公關提供)

經歷多次輪迴的悲劇循環，在千年後的梁港，從夏市出差的當代 AI 科學家 Nox 在劇場瞥見粵劇紅伶關月盈演繹《帝女花》。(公關提供)

米雪姐在舞台上是皇后。(公關提供)

全晚演出是一場多元表演藝術的新穎融合，在大師級的舞台設計下，團隊打破傳統界限，將西方歌劇與粵劇傳統「唱唸做打」破格匯聚，更融入中國武術的剛勁身手與現代舞蹈的優美編排。這齣鉅獻將多元文化和諧共融，在傳遞和平信念的同時，帶領觀眾踏上一場超越想像的藝術新境界。「原創音樂與管弦樂編制」是本劇的一大核心亮點。這齣鉅獻將多元文化和諧共融，結合粵劇、歌劇、弦樂，屬行內創先河，再加上重金打造的舞台和服飾設計，讓全場觀眾深深感受到主辦單位中意歌劇製作的魄力和誠意，《蔽月無眠》絕對可以成為日後香港戲劇界的新標桿。

全晚演出是一場多元表演藝術的新穎融合。(公關提供)

在大師級的舞台設計下，團隊打破傳統界限。(公關提供)

《蔽月無眠》。(公關提供)

團隊打破傳統界限，將西方歌劇與粵劇傳統「唱唸做打」破格匯聚，更融入中國武術的剛勁身手與現代舞蹈的優美編排。(公關提供)

米雪。(公關提供)

團隊打破傳統界限，將西方歌劇與粵劇傳統「唱唸做打」破格匯聚，更融入中國武術的剛勁身手與現代舞蹈的優美編排。(公關提供)

《蔽月無眠》。(公關提供)

《蔽月無眠》。(公關提供)

《蔽月無眠》。(公關提供)

《蔽月無眠》。(公關提供)

《蔽月無眠》。(公關提供)

《蔽月無眠》。(公關提供)