吳浩康怒拍路人手機惹爭議　洪卓立自嘲未夠班被拍：我唔係頂流

吳浩康（Deep）日前疑因不滿被路人近距離拍攝而拍打對方手機，片段在網上瘋傳並引發熱議。今晚（2/10）洪卓立與許靖韻一同出席《中華人民共和國成立77周年文藝晚會》，接受《香港01》訪問時談及好兄弟吳浩康拍打路人手機事件，兩人均表示理解，並呼籲大眾在私人時間應互相尊重。

吳浩康友人安撫他。（影片截圖）

吳浩康已經叫拍片者不要再拍。（影片截圖）

吳浩康出手打下拍片者電話。（影片截圖）

洪卓立與許靖韻今晚出席《中華人民共和國成立77周年文藝晚會》。（葉志明攝）

對於吳浩康的爭議片段，洪卓立坦言未有特別致電關心對方，並笑言：「唔使啦，佢小事啦！即係我覺得大家喺呢行都咁耐唔會啦，都遇過呢個問題嘅。」他表示理解粉絲的心態，但亦強調互相尊重的重要性：「都會有啲可能比較熱情嘅、極愛惜你嘅粉絲，好希望拍更多片段上網，但係有時控制唔到，大家互相尊重囉。」

洪卓立與許靖韻今晚出席《中華人民共和國成立77周年文藝晚會》。（葉志明攝）

被問到是否因為私下行事而不想被拍攝，洪卓立直言：「可能佢未必想屋企人被拍，平時就冇啦。」許靖韻在旁補充，現時大部分粉絲都非常理性：「見到係私人行程都唔會打擾，私人時間大家都好好。」談到遇上私生飯或被跟拍的經驗，許靖韻透露偶爾也會遇到跟上飛機的情況，但笑言自己的粉絲相對文靜：「因為我哋唔係頂流。」洪卓立接著說：「我哋啲粉絲比較薄弱，同埋唔係頂流，哈哈。」

洪卓立表示理解。（葉志明攝）

兩人自嘲不是頂流。（葉志明攝）

被問到是否紳士？洪卓立表示要視乎底線：「都係睇情況囉，其實每個人都有底線嘅，屋企人都可以係我底線。」身旁的許靖韻笑言：「其實佢好難答自己係咪紳士，反而佢要我覺得佢係咪紳士，始終佢係好難答自己係咪紳士。」洪卓立接著笑說：「咁我唯有答我唔係紳士。」

洪卓立未有致電給吳浩康慰問。（葉志明攝）