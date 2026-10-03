洪卓立聲帶纖維化自爆放棄治療　拒再覆診：醫生話永久性好唔返

洪卓立（Ken）昨晚（2/10）出席《中華人民共和國成立77周年文藝晚會》。對於早前有指聲帶纖維化，嚴重影響唱歌，談及目前的康復進度，洪卓立接受《香港01》訪問時表示已改善不少：「一路都好緊嘅，咁都……托賴啦，即係有一個唱歌老師，佢非常好咁幫我去練習。基本上我唔敢講話好返晒，咁但係同醫生講嘅有啲唔同囉。醫生話『阿Ken你都應該永久性受損㗎喇，永久性好唔返㗎喇』，咁但係我又覺得都有七八成囉，我唔敢講同以前一樣，但係都去到七八成。」

洪卓立出席《中華人民共和國成立77周年文藝晚會》。（葉志明攝）

洪卓立與許靖韻一同出席《中華人民共和國成立77周年文藝晚會》。（葉志明攝）

洪卓立聲帶纖維化拒再覆診 醫生斷言永久難癒

對於醫生早已斷言聲帶無法完全康復，被問到是否有尋求其他名醫的意見時，洪卓立竟然大爆自己早已「放棄治療」，沒有再前往覆診：「兩年前嗰個醫生我冇返去睇囉！因為好似嗰個方向唔啱嘅時候，就試第二個方向囉。即係開頭老師教我嗰時，我都覺得『我係咪俾人呃？』佢都係咁不斷叫我喊（吶喊）呀，我爛聲㗎喎，都仲係咁喊？咁但係喊吓喊吓又喊返啲聲返嚟！咁所以如果呢個方法係啱嘅話，咁就向住呢個方向行囉。」

洪卓立透露有好轉。（葉志明攝）

洪卓立熬夜工作累積長期聲帶暗病 巡演降Key坦然面對

提到當初聲帶受損的原因，洪卓立坦言是多種生活習慣與工作壓力累積而成：「追溯到疫情前，拍戲、拍劇，咁跟住可能捱夜呀、可能瞓得唔好呀，有好多的原因導致到，小弟又唔係好鍾意瞓覺啦，加上有好多因素令到聲帶有問題囉。」

熬夜工作累積。（葉志明攝）

面對聲帶狀況，洪卓立表示自己已經調整好心態：「本來有唔開心嘅，現在都過了，現在接受咗，咁都盡量喺能力範圍內做到最好囉，即係譬如我啲巡演都唔會去避開一啲好難唱嘅歌。因為始終年少輕狂，將啲歌啲Key設到好高，咁現在都需要降Key嘅，但係我又唔覺得降Key係唔好聽，反而現在呢把聲，或者呢個膠原蛋白已經走晒嘅年齡，再唱返以前嘅歌，我覺得有另一種味道。」

調整心態。（葉志明攝）

至於未來的音樂路線，洪卓立希望能推出更多有意義的作品：「路線我唔敢講，但我希望做嘅歌多數係有用嘅囉。以前比較情情嗒嗒嘅，咁現在就希望可以幫到大家一啲嘢囉，可能放低一啲嘢又好，抒發又好，提醒大家可能珍惜又好，有用嘅歌囉。」