劉錫明曾因欣賞周慧敏慘被封「毒瘤明」　大爆愛女從不過問舊事

資深藝人劉錫明昨晚（2日）獲邀出席《中華人民共和國成立77周年文藝晚會》並擔任表演嘉賓。今次演出對他而言意義重大，女兒劉安晴及姪女劉森頤亦特別到場為他打氣撐場，場面相當溫馨。

劉錫明獲邀出席《中華人民共和國成立77周年文藝晚會》。（葉志明攝）

劉錫明擔任表演嘉賓。（葉志明攝）

久違登大型舞台打頭陣獻唱 劉錫明坦言壓力大：慢半拍都唔得

劉錫明在現場接受《香港01》訪問時，坦言今次擔任第一位出場兼唱第一句歌詞的嘉賓，內心難免感到緊張與壓力：「其實唱一首歌啫，雖然係唱一首歌，但係嗰個壓力都幾大㗎。因為係第一個出場，亦係第一句咁樣去唱，真係慢半拍都唔得，所以好榮幸亦都好開心可以參加國慶嘅文藝晚會，但相對嚟講壓力都相當之大。」他亦補充指，因為已有相當長的時間未有參與如此大型的演出，因此登台前確實有點緊張。

劉錫明坦言壓力大。（葉志明攝）

劉錫明女兒劉安晴特別到場支持。（葉志明攝）

提到目前的事業重心，劉錫明透露近年較多時間留在內地發展拍戲。至於女兒劉安晴，他則透露愛女剛在台北拍完新劇，很快便會到江西、廣州與他「父女檔」合作演新電影。不過他笑言二人今次並非飾演父女：「今次演嘅話就唔係演兩父女，係演兩爺孫，因為嗰個故事需要咁樣，我要由40歲演到80歲。」

劉錫明透露近年較多時間留在內地發展拍戲。（葉志明攝）

劉錫明透露近年較多時間留在內地發展拍戲。（葉志明攝）

奉行開明育兒絕不反對愛女拍拖 劉錫明笑稱家中有「好人與壞人」

談及對女兒的管教方式，劉錫明表現得非常開明。被問到會否限制女兒談戀愛時，他大方表示：「我唔會限制佢呢樣嘢，因為我覺得第一係隨緣啦，如果唔畀佢，萬一錯過咗緣分點算？所以我唔會好勉強佢呢啲嘢，戀愛自由嘅。」至於在家中扮演的角色，劉錫明笑言自己是「白臉」，而太太則是「黑臉」：「我太太管得比較嚴啲，我嘅話就『Yes』，全部答『Yes』，我太太就比較嚴厲少少，所以我做好人，佢做『壞人』。」

劉錫明對女兒實行自由開放式管教。（葉志明攝）

在家中做好人。（葉志明攝）

淡忘「毒瘤明」昔日恩怨情仇 劉錫明放手讓愛女自由闖樂壇影壇

劉錫明在90年代事業如日方中之際，曾因在電台節目表示欣賞合作藝人周慧敏，因而引來周慧敏當時男朋友倪震的不滿，更在其創辦的《Yes!》雜誌中連續數年將劉錫明抹黑封為「毒瘤明」，這段震撼娛樂圈的恩怨持續十多年，令劉錫明於1994年約滿後轉戰台灣發展；直至2008年底倪震公開致歉，雙方恩怨才正式告一段落。如今事過境遷，女兒劉安晴亦已繼承衣鉢踏足演藝圈。

劉錫明放手讓女兒劉安晴自由發揮。（葉志明攝）

劉錫明笑言女兒從來沒有過問以往舊事。（葉志明攝）

被問到女兒平時有沒有問起昔日舊事，或是以過來人身份告誡愛女入行的注意事項，劉錫明笑言女兒從來沒有過問以往舊事，自己亦極少向她主動提及：「我好少同佢講演藝行業嘅事情，100次我都講唔到一次，佢自己都冇問我以前嘅嘢。我覺得畀佢自由發揮啦，因為有時我覺得我哋嘅嘢唔一定啱，新一代有新一代嘅諗法，總之佢做嘅每一樣嘢合情、合理、合法就得啦。」