曾航生北上開咪兼開班賺奶粉錢　悼雷宇揚病逝讚對方具藝術家風骨

資深歌手曾航生昨晚（2/10）獲邀出席《中華人民共和國成立77周年文藝晚會》並擔任表演嘉賓，他於後台接受《香港01》訪問時，透露了近年的工作近況，除了主持電台節目推廣粵語歌外，亦開班教學及參與短劇演出。談到曾為他創作歌曲《我仍是我》、因胃癌在廣州病逝的昔日好友雷宇揚，他亦難掩傷感之情。

曾航生獲邀出席《中華人民共和國成立77周年文藝晚會》並擔任表演嘉賓。（葉志明攝）

曾航生獲邀出席《中華人民共和國成立77周年文藝晚會》並擔任表演嘉賓。（葉志明攝）

曾航生廣州電台開咪兼開班授徒 為愛女積極「搵奶粉錢」

談及近期的工作動向，曾航生透露自己已主持廣州電台的音樂節目，希望藉此將廣東歌進一步推廣至大灣區及全國地區。他表示年輕一代漸漸少講粵語，希望通過流行歌曲讓更多人認識粵語文化。被問到電台工作的安排，曾航生表示：「我而家每個星期做一日嘅啫，專係訪問一啲來自大灣區，包括香港同內地嘅粵語歌歌手同藝人。」

曾航生獲邀出席《中華人民共和國成立77周年文藝晚會》並擔任表演嘉賓。（葉志明攝）

他又指自己平日生活非常忙碌，需要兼顧多項不同工作：「因為其實我而家都做緊培訓工作，教唱粵語歌，希望可以堅持到底啦。無論係宣傳定係傳承粵語歌，都可以教多啲嚟自不同地方嘅朋友。包括北方朋友嚟到，其實都好想學粵語，參加我哋嘅粵語歌班，喺聽歌入面學歌詞。另外我而家都有拍短劇，主要用粵語拍攝。」

兼顧多項不同工作。（葉志明攝）

除了事業發展，身為人父的曾航生亦分享了與女兒的溫馨互動及家庭負擔，他幽默地笑言：「我最主要係我太太抽時間睇住個女，我就要去搵食啦，男人嘅責任嚟㗎嘛！我有同阿女講，唔好意思爸爸要搵食，你嘅讀書費用呢，同埋而家都仲飲緊奶，所以我好努力搵奶粉錢！我同阿女都好鍾意飲奶，大家一齊飲！」

努力賺奶粉錢！（葉志明攝）

努力賺奶粉錢！（葉志明攝）

憶雷宇揚創作金曲《我仍是我》 曾航生痛別摯友：具真正藝術家風骨

曾航生的經典歌曲《我仍是我》由昔日好友雷宇揚創作，提及對方因病突然離世的消息，曾航生深感不捨與難過，回憶起二人當年合作的點滴：「好難過，我知道佢好早之前已經返咗去廣州。我哋之前有合作過好多電台節目，同埋創作過一首參加香港本地創作嘅歌曲比賽，作詞作曲，佢寫歌曲，海琪寫歌詞，嗰陣合作期間大家都係好好嘅朋友。自從佢返咗廣州一段時間之後，我哋都少咗接觸，所以突如其來聽到呢個消息，真係有啲難過。」他感嘆雙方已有十多年未有深入聚首，縱使偶爾在公開場合相遇，大家亦因行程匆忙未能好好敘舊，最後他亦有為好友送上祝福：「喺度祝福佢，希望佢可以去到另外一個世界，有重新嘅生活同重新嘅開始。」

雷宇揚在90年代曾為曾航生創作歌曲《我仍是我》。（葉志明攝）

曾航生亦大讚對方是一位非常有才華且獨立的音樂人：「佢係非常之鼓勵你去表現自己嘅，唔使講咁多，你睇佢就知，佢自己都係好自我嘅。但我覺得作為一個藝術家或者創作人，有自己嘅風格同光環係好正確、好正常嘅。」