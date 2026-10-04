專訪｜胡定欣北上拍劇暫未有主角演 願重新起步：觀眾要慢慢累積

胡定欣今年離開TVB、邵氏後，除了結婚之外，亦重拾自己的歌手夢，早前推出新歌《未知也好》，歌曲希望為歌迷帶來心靈雞湯，亦是給與她自己的一個肯定，她說：「以前成日想但無做到，但今年我獨立出咗嚟，我覺得唔好諗喇，想做就真係做啦。」

跳出舒適圈需要的是勇氣，胡定欣今年2月離開TVB及邵氏，以自由身外闖，以往做好演員本分就可以，現在要從新適應，就連位置亦有落差，「⋯⋯角色未必係主角，咁自己都要調整心態，尤其內地市場，啱啱開始時候唔會係女主角位置，甚至係得幾場戲。」但胡定欣心態正面，她覺得現在好像當年第一日入TVB，由零開始慢慢累積觀眾。

胡定欣離開TVB及邵氏，向著樂壇及電影方面發展。

視后都要面對娛樂圈寒冬

影視寒冬，就連兩屆視后胡定欣都要面對，離開TVB後，亦明白外闖不容易，她說：「會感覺到大家近幾年都唔容易，台前幕後都聽到大家面一啲嘅狀況，咁我自己身為演員嘅層面，當然希望會一個新景象，大家又可以繼續去演戲，當然希望大繼續有製作，大家有工開，呢個始終係我哋嘅專業，呢幾年大家可能會有其他平台發展，對於我會覺得，每個人性格都唔一樣，可能有人可以好調整到個心態或者性格可以去嘗試另外一樣，去做演員另外一樣嘅嘢，但未必每個人都適合，未必有嘢開嘅時候，大家就出現迷惘狀態。」

胡定欣離開TVB，但適逢影視寒冬，但她亦正面心態去面對。

視后在內地未必人人認識

胡定欣在TVB曾經奪得兩次視后，但現在平台太多，觀眾選擇又多，即使妳是香港頂流，但因為競爭太多，光環亦不像以往般，胡定欣亦深明這道理，她離開TVB後，決定外闖，心態亦有調節，「喺電視台嘅日子，對於我嚟講可能比較穩定啲，有穩定演出嘅機會，到你離開咗電視台，機會依然有，但係亦都唔係一個搏殺，一劇一劇嘅階段，當中你又會有一種心態，因為慣咗一劇接一劇嘅狀態，你好似唔使擔心咁多嘢，妳繼續拍就繼續返工，你專注做好你嘅角色，演好你嘅戲，叫做工作mode上面你唔需要好擔心。」

胡定欣最近拍攝英皇賀歲電影《食住上》。

「我諗我啱啱離開，自己出嚟嘅時候，都有唔同嘅製作單位都有向我邀請，一定唔係以前嘅量咁多，又或者可能個角色，未必係一個主角嚟，咁你自己調整一下心態，尤其是返中國內地市場，仲係你啱啱開始嘅時候，你唔會係一個女主角嘅位置，甚至係可能得幾場戲，你要調整自己嘅心態，咁你願唔願意嘗試呢？你去一個新環境去嘗試，等同你第一日入電視台，你都要累積觀眾，因為唔係個個都認識你㗎嘛，咁就真係要慢慢去融入喇，同埋俾大家認識你，我都開心今年五月嘅時候拍咗部電影，同鮑姐太保哥合作，希望之後都接到唔同角色。」

胡定欣表示外闖要重新適應，但五月已拍內地電影，與鮑起靜、太保合作，其實發展也不錯。