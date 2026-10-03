戴祖儀快閃韓國被質疑醫美微調　幽默闢謠爆游嘉欣「變臉」真相

戴祖儀（Joey）昨晚（2/10）獲邀出席《中華人民共和國成立77周年文藝晚會》並擔任表演嘉賓。她在後台接受《香港01》訪問，坦言剛完成演出後心情非常輕鬆，但回想登上大舞台時依然感到無比緊張：「好緊張啊，因為喺咁多觀眾面前獻唱，同埋今日我Daddy同媽媽都有嚟睇，所以真係好緊張！」

戴祖儀獲邀出席《中華人民共和國成立77周年文藝晚會》並擔任表演嘉賓。（葉志明攝）

戴祖儀獲邀出席《中華人民共和國成立77周年文藝晚會》並擔任表演嘉賓。（葉志明攝）

戴祖儀為新劇染粉髮連漂4次 自爆髮質受損狂斷

戴祖儀以一頭搶眼的粉紅色髮型亮相，被問到是否特意為國慶晚會而染，她笑著澄清：「其實係因為劇集拍完，就染咗呢個粉紅色，已經由7月底到而家囉！你哋冇見我兩個月啦！不過個劇拍完已經煞科。」

戴祖儀以一頭搶眼的粉紅色髮型亮相。（葉志明攝）

提到如何維持鮮艷髮色，她表示雖然只補漂了一次，但髮質確實大受影響：「大家都覺得好神奇，以為我Keep唔到，其實用有色洗頭水就搞得掂。不過我啲頭髮大塊大塊咁斷，依家好流行啲外毛，我依家有大塊外毛喺度！因為嗰時要漂返黑髮嘅顏色，啲接駁位等於漂咗四次，所以斷咗好多，好彩我本身頭髮多先頂得住！」

戴祖儀自爆髮質大受影響。（葉志明攝）

劇組突放假「快閃韓國」3日 戴祖儀清晨返港無縫接軌開劇

早前戴祖儀在社交平台分享去韓國旅行的靚相，她透露今次行程極度緊湊，完全是「快閃」性質：「因為咁啱嗰幾日工作Cancel咗，喺拍劇中途有3日時間，我即刻把握機會同朋友去韓國Shopping同食嘢！18號夜晚11點收工，嗰晚搭凌晨1點幾機過去，玩到21號夜晚過埋凌晨，即係22號凌晨2點幾機，返到嚟5點，返到屋企10點、11點又再開劇！喺飛機上完全係『昏迷』，但我覺得好充實，因為平時拍劇都習慣咗日夜顛倒，戰鬥力好強！」

「快閃」韓國3日！（葉志明攝）

好充實！（葉志明攝）

戴祖儀幽默闢謠韓國微調 力撐游嘉欣純天然靠健身變靚

對於外界猜測她趁韓國之旅順道進行醫美微調，戴祖儀極力否認，並笑言：「大家都話我最近靚咗，其實係因為我瘦咗好多！得3日時間，做醫美返到嚟都未康復啦！如果我真係要去做醫美，我只會選擇去削骨，因為你哋成日話我面圓，但我又冇呢個勇氣，所以都唔會去。」

戴祖儀極力否認！（葉志明攝）

戴祖儀表示未有勇氣整容。（葉志明攝）

被問到有否順道向好友游嘉欣請教瘦身或整容心得時，戴祖儀隨即為好友澄清，大讚對方是靠努力運動變靚：「最近未見到佢，佢瘦咗好多，我都想問佢點做運動減到咁瘦！佢好勤力做運動㗎，我哋嗰時拍內地旅遊節目，佢休息時間都會去酒店Gym房做運動。佢個樣根本冇分別，真係瘦咗好多、好尖，所以我唔相信佢整容！」