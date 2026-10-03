鄭紹康再爆「低班男女」極致惡行　不請自來遭趕走折返討半支紅酒

「天下第一關」鄭紹康（Francis）早前才在社交平台發文，暗指一對「low class低班男女」在他的生日會上擅自向現場明星「抄牌」索取電話，事件引發圈內熱議。怎料惡行一波未平一波又起，鄭紹康日前再於Instagram限時動態拋出震撼彈，爆料該對男女在中秋節期間再次犯下多宗極度失禮的行徑，令城中名人「A夫婦」忍無可忍，怒轟二人「無品無class無禮貌無家教」。

天下第一關爆名人圈極致惡行！（IG/@numberonepr）

不請自來硬闖名人豪宅 嫌冷氣不夠即被趕走

據鄭紹康透露，該對「低班男女」剛好與城中名人A夫婦住在同一屋苑。在上星期的中秋節當晚，A夫婦於家中舉辦Party，該對男女在未獲邀請的情況下「不請自來」敲門。A夫婦出於禮貌不好意思拒絕，遂讓二人入屋。

豈料二人入屋後毫無顧忌，不但沒有表現出客套，反而當面嫌棄主人家「冇冷氣又呢樣又嗰樣」。A夫婦見狀大感驚訝，隨即以「Party都完，你哋都係快啲走」為由落客令。

鄭紹康人緣極好！（IG/@numberonepr）

借酒抽身竟帶陌生鄰居入屋參觀 A太太火遮眼落樓大鬧

二人離開後似乎感到勢色不對，不久後竟折返再次敲門，聲稱拿了一支價值港幣1,000元的紅酒前來與大家共飲。A夫婦當時表示：「你鍾意就坐响客廳飲啦」，並坦言自己需要準備洗澡睡覺。

沒想到失控場面隨即發生，該名低班男竟然擅自開門，邀請其他陌生鄰居入屋參觀A夫婦的豪宅！鄭紹康指出，A夫婦家中各個角落均擺放著「價值連城嘅擺設同手錶珠寶」，該對男女根本無權帶陌生人闖入。A太太見狀即時爆發，「衝落樓下大鬧」，當場叫二人即刻離開。

上流都有不少八卦！（IG/@numberonepr）

回頭索取飲剩紅酒 要求借廚房洗手盆「倒返入樽」

然而最令人咋舌的行徑還在後頭。二人離開後，竟再次折返敲門，要求拿回那支未飲完的紅酒。A先生無奈之下，從垃圾桶掏出剩餘的半支紅酒還給他們。

不料低班男女接過酒後，竟然加碼質問：「其實仲有嗰半支響個wine Decanter（醒酒器），可唔可以攞埋走？」 當A先生質問他們要如何拿走時，二人竟提出要借用廚房洗手盆，聲稱「可以小心翼翼將Decanter裏面嘅紅酒倒返入支紅酒樽裏便」，極致行為令人瞠目結舌。

鄭紹康在文中怒斥：「請問各位有冇見過世界上有咁cheap嘅人未？實在肉酸到不能接受」。他更透露，A太太已經「嬲到爆炸」，將二人的惡行在圈內廣傳，並断言這對男女「要升班攀爬擠身入社交名人圈，真係諗都唔使諗」。

「抄牌男女」再添惡行！（IG截圖）

鄭紹康揭「低班男女」中秋失禮全過程！（IG截圖）