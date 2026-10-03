黃澤林網球男單歷史性奪金　JFFT飛日本現場瘋狂打氣

「香港網球一哥」黃澤林（Coleman）今日（3號）於名古屋亞運網球男單決賽中，直落兩盤（6:2、6:4）擊敗中國球手吳易昺，成功為香港體壇寫下歷史新頁，勇奪香港史上首面亞運網球項目金牌！這面金牌不僅讓他獲得100萬元獎金，更一舉鎖定兩年後2028洛杉磯奧運會的入場券。

JFFT熱血應援：從被警告移位到電視成功出鏡

賽事期間，人氣網台YouTube組合JFFT（Just For Fun Team）成員床哥、米爺等人特意飛赴日本名古屋現場為「老best」澤仔加油。賽事當天由於天氣轉涼，成員們均穿上風樓在觀眾席邊做直播邊睇波。

賽事首盤黃澤林入局迅速並成功破發，JFFT一眾成員興奮得從座位彈起，瘋狂大嗌「澤仔好波」、「加油」，狂熱的打氣聲甚至清晰傳入現場直播的聲軌中。不過因為氣氛過於高漲，他們隨後被現場工作人員要求離開前列座位，移至後排觀賽。

來到關鍵第二盤打至4:4時，JFFT的打氣聲再次響徹全場，不斷高呼「Let’s go Coleman let’s go」、「破佢破佢」、「頂住頂住」。最終黃澤林不負眾望順利拿下關鍵局並贏得金牌，JFFT全員歡喜若狂，床哥更興奮大叫：「佢好勁呀！」並即時行落場邊，成功登上電視直播鏡頭。

JFFT熱血應援。(截圖)

闖入場內攬攬慶祝 床哥體驗金牌份量：未敢咬！

在頒獎禮黃澤林接過金牌後，JFFT把握機會進入場內。床哥非常醒目地打趣道：「入住嚟等，落咗閘入唔到嚟嚟啦！」隨即上前向澤仔送上熱烈恭賀。眾人一字橫排攬著上下跳躍，場面相當震撼。

床哥更趁機借來金牌拿在手中感受，驚嘆道：「好墜手，勁重，我嚇一跳，但未咬！」 米爺亦驕傲表示：「我朋友係亞運金牌選手！」床哥總結今趟行程直言「不枉此行」。鑑於澤仔成功鎖定奧運席位，JFFT亦在直播中向粉絲許下承諾：「兩年後奧運見！」

場外情場失意？認愛5個月疑低調分手

事業攀上高峰的黃澤林，近期的感情狀況亦成為網民討論焦點。今年4月，他公開認愛歌神陳奕迅與徐濠縈的愛女陳康堤（Constance）。據悉二人經陳奕迅牽線認識，女方更曾飛往法國觀看其賽事，感情一度非常甜蜜。

然而，就在亞運奪金前夕（2026年9月底），有眼尖網民發現雙方已於社交平台Instagram上互相取消關注（Unfollow），認愛短短約5個月即傳出低調分手的消息。外界推測因黃澤林身為職業球手需常年飛往世界各地作賽，二人長期聚少離多，令這段星二代與體壇一哥的戀情疑告吹。不過黃澤林未受情變傳聞影響，今日以頂級表現摘金，用實力證明專注場上的強大心態。