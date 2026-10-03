羅天宇生日派對眾星「摸鼻血」致敬　陳懿德豪宅變狂歡場地

「東張女神」陳懿德（德德）近年事業順風順水，人緣甚佳的她不時邀請圈中好友到其位於元朗加州豪園的獨立屋豪宅聚會。日前德德再度開放豪宅大搞生日派對，為緋聞男友羅天宇慶祝生日！現場有近20位好友到賀，眾人更在巨型客廳齊齊「流鼻血」搞怪合照，場面非常熱鬧！

羅天宇生日派對眾星「摸鼻血」致敬！（IG截圖）

眾星狂歡集體「流鼻血」抽水 羅天宇滿場飛似足男主人

當晚派對現場星光熠熠，吸引近20位圈中好友到賀。現場準備了精緻的森林動物主題立體生日蛋糕，正當羅天宇準備吹蠟燭許願時，身旁一眾兄弟好友竟齊齊跟隨他擺出右手「摸鼻血」的搞怪手勢，相片上更寫有「好兄弟 要流一齊流🔥」以及「有難同當 有鼻血同流」等搞笑字句，大玩早前羅天宇在演唱會上突發流鼻血的梗！而陳懿德全程貼心陪伴在側，羅天宇亦在豪宅內滿場飛熱情招呼朋友，場面極為熱鬧，氣氛融洽似足男主人。

羅天宇滿場飛似足男主人！（IG截圖）

元朗加州豪園豪宅再曝光 巨型組合櫃極具氣派

陳懿德位於元朗加州豪園的獨立屋豪宅過去已多次亮相，全屋主體色調以灰色及白色為主，搭配極具質感的木系設計。客廳樓底極高、空間感十足，設有大氣的木製裝飾組合櫃、灰色沙發、巨型畫作及精緻吊燈。客廳中間擺放大型大圓檯及茶几後，即使一口氣容納數十人加上多隻愛犬一同站立大合照，空間依然非常闊落毫不擁擠，展現出豪宅不俗的氣派。

羅天宇陳懿德大方認愛。(盧振輝 攝)

陳懿德表示完咗演唱會我哋努力啲搵錢再安排下呢件事情。(盧振輝 攝)

羅天宇讚陳懿德是3000分女友。(盧振輝 攝)