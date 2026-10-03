洪楗華49歲病逝　遺孀親證丈夫去年確診患癌︰以最簡單儀式舉殯

90年代憑一曲《我失戀你悲傷》紅極一時、有「翻版金城武」之稱的前寶麗金歌手洪楗華，於上月26日傳出離世噩耗，終年49歲。早前有傳他默默抗癌長達十年，不過洪太今日（3日）透過友人回覆《香港01》，親自澄清丈夫於去年（2025年）才確診癌症，並表示希望低調處理後事。

洪楗華於上月26日傳出離世噩耗，終年49歲。（電視截圖）

洪楗華傳患癌離世火。（電視截圖）

遺孀澄清抗癌時間線 盼低調辦後事

洪楗華不敵病魔折磨離世，外界曾一度盛傳他抗癌長達十年，期間病情雖曾好轉最終仍不幸離世。對此，洪太向《香港01》親證丈夫死訊，並澄清患病的時間線，她回覆謂：「其實佢係2025年先發現癌症！家人會以最簡單儀式進行！」坦言希望為丈夫低調舉殯，讓他平靜走完最後一程。

而與洪楗華相識超過30年的范振鋒，今日與薛家燕一起主持新城電台節目《開心大派對》，范振鋒亦有開腔表達傷感：「佢太太都想澄清，其實係2025年先得到呢個病，我知道時已經好急，係年幾兩年嘅事。佢嘅離開大家都好離過，我哋由細識到大，雖然好耐冇聯絡，但仲有感情。」

洪楗華遺孀證實洪楗華去年確診患癌。（網上圖片）

洪楗華育有兩子女。（facebook圖片）

獲戴思聰賞識入行 憑《我失戀你悲傷》爆紅

洪楗華當年五官俊秀，被外界封為「翻版金城武」。他早年參加寶麗金舉辦的歌唱比賽後，獲已故「樂壇教父」戴思聰賞識收為徒弟，順利簽約寶麗金唱片公司。1994年，他推出首張個人專輯《青春像個謎》，憑主唱歌曲《我失戀你悲傷》一炮而紅，成為備受矚目的新人歌手。

至1997年，洪楗華轉投上華唱片，翌年推出《幻覺》EP。不過在合約完結後，他選擇淡出娛樂圈，回歸平淡轉行做生意。感情方面，他與青梅竹馬的女朋友步入婚姻殿堂，婚後育有兩名子女，家庭生活一直低調幸福。

洪楗華家人將低調處理洪楗華後事。（網上圖片）

洪楗華有「翻版金城武」之稱，於90年代憑一曲《我失戀你悲傷》紅極一時。（網上圖片）

洪楗華曾被封「翻版金城武」。（Facebook圖片）

曾登《流行經典50年》 為上鏡激減30磅

雖然早已退出幕前，但洪楗華對音樂依然保持高度熱誠。早幾年他曾獲邀亮相TVB音樂節目《流行經典50年》再次獻唱經典金曲，他曾透露為了上節目而決心減肥，用短短三個月時間狠減30磅，以最佳狀態示人，令不少歌迷大表驚喜。其後，他亦曾與黃翊及劉彩玉等圈中好友一同開Live Jam歌，重溫昔日歌藝。如今英年早逝，令眾多圈中好友與樂迷深感痛心與惋惜。

洪楗華曾上《流行經典50年》，太太澄清當時未患癌症。（電視截圖）