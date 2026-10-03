東張紋髮羅生門｜少女控患皮炎　店方爆粗拍片反擊︰最Kam客人

《東張西望》早前報道一名自17歲，已受脫髮困擾少女Angie，花費約4,000元於荔枝角一間美容中心進行療程，事後發現頭皮發炎並主動聯絡《東張西望》，要公開投訴並索取賠償。節目中主持人有聯絡涉事美容中心回應，但當時以事件交由律師處理未有回覆。不過事隔一日，該中心的負責人隨即拍片作大反擊，片中更情緒激動不停爆粗，大數投訴人的不是以及所隱瞞的細節，並稱對方為「最Kam客人」，令事件爆出羅生門。

《東張西望》早前報道一名自17歲，已受脫髮困擾少女Angie，花費約4,000元於荔枝角一間美容中心進行療程，事後發現頭皮發炎並主動聯絡《東張西望》，要公開投訴並索取賠償。（影片截圖）

《東張西望》早前報道一名自17歲，已受脫髮困擾少女Angie，花費約4,000元於荔枝角一間美容中心進行療程，事後發現頭皮發炎並主動聯絡《東張西望》，要公開投訴並索取賠償。（影片截圖）

少女花4000元治脫髮反患皮炎

事件起初是源自一名自17歲起，已受脫髮困擾的少女Angie，於今年5月在荔枝角涉事美容中心求醫，花費合共約4,000元進行「再生紋髮」療程。惟療程結束兩日後，她發現頭皮出現劇烈痕癢，髮量變得比以往更加稀疏，求醫後被確診患上脂溢性皮炎，加上Angie發現中心宣傳字眼涉嫌取巧，在精神嚴重受壓下，決定向消委會投訴，並尋求《東張西望》介入協助追討賠償。

當事人發現頭皮在接受治療數日後，出現劇烈痕癢，髮量變得比以往更加稀疏，求醫後被確診患上脂溢性皮炎。（《東張西望》影片截圖）

隨後，美容中心負責人拍片回應事件，語氣極度激動，句與句之間更夾雜不少粗口，表示當事人是「我做咗咁多年，咁多個客，最XKam的一個」，而內容亦與投訴人Angie所講的有頗多出入。例如今次原來是用作「模特兒示範」，客人用特價優惠，以模特兒身份拍片後，素材會供宣傳之用，但負責人稱Angie來到便問︰「可唔可以戴口罩？」「可唔可以唔出鏡？」工作人員全數回覆不可以後，治療便開始，而大家的爭辯位亦由這裡開始。

美容中心負責人拍片回應事件，語氣極度激動，句與句之間更夾雜不少粗口。（影片截圖）

美容中心負責人拍片回應事件，語氣極度激動，句與句之間更夾雜不少粗口。（影片截圖）

治療後數小時便質疑產品成效

首先，負責人透露女事主在完成療程僅數小時後，便質疑產品真偽及成效，表示未有頭髮長出？她極無奈地表示︰「先過咗幾個鐘咋喎，你想生到啲咩頭髮呀？」當時，這番話只是負責人心中所說，未有向對方直說，反之是指出治療前已說明需要最少三個月才見效，並將所有問題一一耐心回應。有見疑問獲回覆，Angie連日來便不斷發問各種細節，及後更不分晝夜發送訊息，令日夜更的客服應付得疲於奔命，部分員工為此感到極度困擾︰「有啲同事要整個『Kam L退散符』。」

負責人透露女事主在完成療程僅數小時後，便質疑產品真偽及成效，她極無奈地表示︰「先過咗幾個鐘咋喎，你想生到啲咩頭髮呀？」（影片截圖）

當事人不分晝夜發送訊息，令日夜更的客服應付得疲於奔命，部分員工為此感到極度困擾︰「有啲同事要整個『Kam L退散符』。」 （影片截圖）

當事人不分晝夜發送訊息，令日夜更的客服應付得疲於奔命，部分員工為此感到極度困擾︰「有啲同事要整個『Kam L退散符』。」 （影片截圖）

用假帳號滋擾中心熟客

針對節目中提及頭皮痕癢出血，並指中心封鎖事主的社交平台帳號，負責人亦強烈反駁。她指治療後有痕癢感覺是正常，但已叮囑切忌用手抓損，但當事人未有理會，更將責任歸咎於中心，但當要求對方提供抓損的照片時，一直未獲理會。至於為何要封鎖對方帳號，負責人指連日來受到一個假帳號滋擾，甚至影響到其他熟客，於是封鎖該帳號及共同擁有人的帳號，而當Angie向《東張》投訴帳號被封鎖，即間接證明那個假帳號的滋擾行為，正是她本人。

負責人指連日來受到一個假帳號滋擾，於是封鎖該帳號及共同擁有人的帳號，而當Angie向《東張》投訴帳號被封鎖，即間接證明那個假帳號的滋擾行為，正是她本人。（影片截圖）

負責人指連日來受到一個假帳號滋擾，於是封鎖該帳號及共同擁有人的帳號，而當Angie向《東張》投訴帳號被封鎖，即間接證明那個假帳號的滋擾行為，正是她本人。（影片截圖）

最後，事主談到退款保密協議，負責人堅決否認曾向Angie施壓，強調相關落架宣傳素材條款，完全是雙方共同協商結果。負責人指出曾向對方表明，即使第三方機構堅持將片段播出街，亦絕對不會影響雙方已經達成和解意願與退款安排，並指出女事主向《東張》交代時，隱瞞很多事實，令事件出現羅生門。