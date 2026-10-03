80歲羅家英癌病復發拒化療　精神奕奕北上自駕：車靚女

現年80歲的羅家英早前自揭癌病復發，但拒接受化療，抱持著「求共存非消滅」的心態迎戰癌魔。最近他跟明星足球隊北上神州，親自駕車四圍去，被黃日華突擊訪問，家英哥精神極佳，更口爽爽笑稱自己開車主要為「車靚女」，盡顯老頑童本色！

粵劇大老倌羅家英分享其「戲如人生」的梨園風骨，並以豁達的人生態度勉勵後輩從容面對命運的逆境。 （圖片提供：香港電台）

（抖音@香港明星足球隊）

（抖音@香港明星足球隊）

80歲堅持親自駕車 鬼馬自爆為「車靚女」

從《香港明星足球隊》的抖音帳號發放的片段可見，穿著黃色風褸的黃日華在路邊行近家英哥的座駕，好奇笑問：「點解要自己揸車啊？」 家英哥即刻眉飛色舞回答：「因為自己揸車鍾意去邊度就去邊度，就方便好多嘅，同時呢......可以車靚女。」

黃日華一聽見「靚女」二字，即刻好奇探頭望向車廂後座，原來這位神秘「靚女」正是同樣資深的藝人馬海倫！海倫姐在後座笑笑口和應，黃日華亦驚喜大叫「Helen姐」，家英哥則在司機位笑到見牙唔見眼，場面超級惹笑。

（抖音@香港明星足球隊）

（抖音@香港明星足球隊）

（抖音圖片）

拒認有錢買車 揸車全為鍛鍊腦力

玩笑過後，黃日華認真追問這位80歲老人家為何還要親自開車，家英哥即打趣否認是因為「有錢買車」，而是對自己的身體機能充滿自信！他強調自己依然「好眼力」，更指駕駛是一門需要高度集中的學問，需要極高的眼力與判斷力，精神亦要好集中。

對家英哥而言，開車就是最佳的腦力訓練，能保持個人反應敏捷，絕不認老。黃日華聽罷亦不忘窩心叮囑他要小心揸車，家英哥則搞笑回應：「我跟住你... 你哋唔好走咁快，睇住我啊」，盡顯兩人的老友默契。

（抖音@香港明星足球隊）

四度罹癌坦然面對生死 視阿姐為最強後盾

鏡頭前精靈活潑的家英哥，其實背後正承受著病魔的殘酷考驗。早前他自我證實已第四度罹患癌症。回顧其艱辛的抗癌路，他於2004年及2014年先後確診肝癌，2019年又確診前列腺癌，近期更面臨第四度復發。面對這一次的難關，家英哥選擇了極度豁達的態度，決定放棄辛苦的化療與電療，改以服藥及注射女性荷爾蒙控制病情，醫生評估其餘命約為8至9年。

他更坦蕩蕩地承認，切除前列腺後已失去性慾，多年來為抗癌耗費不少積蓄，加上未有買保險，經濟壓力不輕。幸好，身邊一直有愛妻汪明荃（阿姐）不離不棄互相扶持，兩人抱持著「求共存非消滅」的心態迎戰癌魔。看到家英哥今日依然能開懷大笑、享受駕駛樂趣，這份看透生死的從容與生命力，絕對值得大家為他送上最深切的祝福！

汪明荃羅家英夫妻感情向來和睦。（IG@wang_liza）