吳浩康與舊愛鍾舒漫激罕同場零尷尬　自爆偷食黑歷史：受害者喺度

吳浩康（Deep）近日獲邀登上由前女友鍾舒漫（Sherman）及鍾舒祺、王君馨、衛蘭、衛詩主持的基督教節目《Better Together Hong Kong》。昔日情人難得同場，二人全程表現大方自然，互動完全不見尷尬。

吳浩康（Deep）近日獲邀登上由前女友鍾舒漫（Sherman）及鍾舒祺、王君馨、衛蘭、衛詩主持的基督教節目《Better Together Hong Kong》。（影片截圖）

吳浩康（Deep）近日獲邀登上由前女友鍾舒漫（Sherman）及鍾舒祺、王君馨、衛蘭、衛詩主持的基督教節目《Better Together Hong Kong》。（影片截圖）

昔日情人難得同場，二人全程表現大方自然，互動完全不見尷尬。（YouTube@Better Together Hong Kong）

昔日情人難得同場，二人全程表現大方自然，互動完全不見尷尬。（YouTube@Better Together Hong Kong）

吳浩康與舊愛鍾舒漫激罕同場 當面笑認偷食黑歷史：有受害者喺度

吳浩康與鍾舒漫於2013年爆出戀情，當時兩人愛得高調，更一度到達談婚論嫁的階段。然而，吳浩康於2015年被揭背着女友偷食，更被拍到當街與模特兒梁思朗（Yvette）攬啜擁吻，最終兩人宣布分手收場。如今時過境遷，吳浩康在節目中大方分享心路歷程，毫不避諱地笑言：「我自己都有好多唔好嘅過去，尤其是感情上啦，呢個唔多講喇，有受害者喺度。」此言一出，現場的目光瞬間集中到鍾舒漫身上，但氣氛依然輕鬆歡樂，王君馨更大讚吳浩康夠坦白！吳浩康笑言：「我唔係想坦白，只不過你唔好諗住你唔講人哋就唔知。」

吳浩康在節目中大方分享心路歷程。（YouTube@Better Together Hong Kong）

坦承。（YouTube@Better Together Hong Kong）

現場的目光瞬間集中到鍾舒漫身上，但氣氛依然輕鬆歡樂，王君馨更大讚吳浩康夠坦白！（YouTube@Better Together Hong Kong）

吳浩康笑言：「我唔係想坦白，只不過你唔好諗住你唔講人哋就唔知。」（YouTube@Better Together Hong Kong）

雖然鍾舒漫當年被吳浩康背叛，但仍大讚對方是一個很努力的人。（YouTube@Better Together Hong Kong）

吳浩康靠「躺平式祈禱」 轉做地盤搭鐵架養家獲封「職安真漢子」

吳浩康坦言自己過去曾經歷多次人生與經濟上的低潮，尤其是結婚及生子的階段，龐大的家庭與經濟負擔令他飽受壓力，他笑稱自己是「躺平式祈禱」：「耶穌救命呀，我搞唔掂！」2022年3月吳浩康與郭思琳奉子成婚，同年9月迎來兒子「撐撐」出生，而他在2023年底離開效力20年的英皇娛樂後，為了賺錢養家而放下歌手身段，轉做地盤從事金屬棚架及搭鐵架工作，獲網民封為「職安真漢子」，他坦言返地盤工作勝在夠安穩：「我返得嚟我就有錢，無論我今日完唔完成到我今日要完成嘅事，總之我返咗嚟，我完成咗，我做完嗰一日嘅時間，你就要畀嗰個錢我。」成功一洗昔日的負面形象！

2022年3月吳浩康與郭思琳奉子成婚。（IG@ngdeep）

同年9月迎來兒子「撐撐」出生。（IG@ngdeep）

好爸爸！（IG@ngdeep）

好坦白。（YouTube@Better Together Hong Kong）

好坦白。（YouTube@Better Together Hong Kong）

轉做地盤。（IG@ngdeep）

勝在夠安穩。（YouTube@Better Together Hong Kong）