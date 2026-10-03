MIRROR邱士縉雪山婚照曝光　火山口前單板滑雪冧未婚妻：我愛你

MIRROR成員邱士縉（Stanley）今年2月求婚成功，與拍拖九年的女友李炘頤（Alina）即將步入人生新階段。隨着年底的婚禮日漸逼近，一對準新人已陸續完成過大禮等傳統婚前準備。昨日（2日）Alina更加碼派福利，在社交平台公開兩人於今年3月遠赴雪山拍攝Pre-Wedding的幕後花絮！兩人在極端嚴寒的壯麗雪山與火山口前取景，Stanley更在冰天雪地中霸氣高呼「我愛你」，閃盲一眾網民！

Stanley係MIRROR成員中身形最Fit。（IG@stanleysc_）

Stanley係MIRROR成員中身形最Fit。（IG@stanleysc_）

早前過大禮。（IG@stanleysc_）

一星期極速籌備 踩單板挑戰極限婚照

這對準新人的婚紗照絕對是誠意與體力之作！為了將兩人最愛的滑雪運動完美融入婚照，Alina透露這次雪山之旅居然是在短短一個星期內拍板決定並火速執行。她在帖文中笑言「十月衝一波，為咗防止自己老人癡呆唔記得，有些記憶還是值得用畫面記錄落嚟」，並感激團隊陪她一起「發癲」。

影片中，Alina無懼嚴寒穿上唯美性感的白色婚紗，而Stanley則換上型格黑色西裝，兩人在白雪皚皚的山頂上踩着單板滑雪，展現非凡功架。為確保拍到最完美畫面，兩人更不惜預早一日上雪山探路，面對極具視覺震撼的雪山及火山口噴氣口美景，即使來回奔波大嗌極度疲累，兩人依然忍不住瘋狂自拍，完全樂在其中。

同未婚妻雪山影婚照。（IG@alinaln_）

藍天白雲，仲有雪山美景。（IG@alinaln_）

夫妻好夾。（IG@alinaln_）

拍攝過程唔容易。（IG@alinaln_）

深雪跋涉歷盡艱辛 突發壞機急中生智

絕美畫面的背後，其實隱藏著不少辛酸與挑戰。兩人在極低溫的環境下，前一晚需要在深厚積雪中不斷來回走動，只為尋找最佳拍攝角度。期間更發生了一段小插曲，隨行的蒸氣熨斗竟然在關鍵時刻突然損壞。面對突發狀況，團隊只能急中生智，無奈地以噴水方式為Alina的頭紗保濕，整個過程絕對是歷盡艱辛，可謂「隔住個Mon都覺得凍」！

期間發生了一段小插曲，隨行的蒸氣熨斗竟然在關鍵時刻突然損壞。（IG@alinaln_）

期間發生了一段小插曲，隨行的蒸氣熨斗竟然在關鍵時刻突然損壞。（IG@alinaln_）

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雪地放閃嗌「我愛你」 鐵漢柔情閃瞎全網

雖然拍攝過程挑戰重重，但準新人的互動卻全程散發著超高濃度的粉紅泡泡。在白茫茫的浪漫雪地中，兩人不僅緊牽雙手滑雪、同框比出愛心手勢，Stanley更難掩即將迎娶嬌妻的興奮情緒。他在鏡頭前毫無保留地對著未婚妻大喊一聲「我愛你！」，其後又處處流露關心，溫柔叮囑穿著單薄婚紗的Alina「唔好凍親」，展現出令人心動的鐵漢柔情。即使最後兩人都累得直呼救命，依然堅持在雪山頂共同高舉心形雪塊合影留念。

邱士縉向未婚妻高呼：「我愛你！」（IG@alinaln_）

絕美雪山婚照。（IG@alinaln_）