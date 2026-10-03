黎姿55歲生日晒全家福　胞弟黎嬰氣色佳溫馨同框：最緊要健康

不經不覺，一代凍齡女神黎姿（現名：馬黎珈而/Gigi）又大一歲啦！適逢10月1日國慶日，正是Gigi的55歲牛一。向來重視家庭的她，一如往年在這個特別日子與最愛的家人齊齊食飯慶祝。Gigi前日（1日）在社交平台大方晒出溫馨家庭照，見她狀態大勇，依然明艷照人，更感性發文多謝父母養育之恩！

黎姿（黎珈而）以董事會主席兼行政總裁身份主持股東大會，發言時手勢豐富，展現商界女強人氣場。（IG/@gigilai_official）

紅裙上陣狀態大勇 溫馨全家福曝光

褪去平日出席公司股東大會的女強人黑西裝打扮，壽星女Gigi在生日這天特意換上一襲喜慶的大紅色長裙，顯得精神奕奕、笑容滿面。從她分享的合照可見，Gigi輕搭著坐在輪椅上的弟弟黎嬰，與爸爸、媽媽一家四口開心同框，背景更佈置了多個金黃色及紫紅色的派對氣球，場面溫馨融洽。雖然未見老公馬廷強及三個寶貝女入鏡，但一家人的燦爛笑容已經充滿無比的幸福感。

黎姿迎55歲生日，晒全家福。（IG/@gigilai_official）

胞弟黎嬰氣色佳，姊弟溫馨同框。（IG/@gigilai_official）

感激父母。（IG/@gigilai_official）

收3D鮮花蛋糕 感性發文謝父母

人緣極佳的Gigi，這個生日可謂大豐收！她透露收到多個精緻的生日蛋糕，當中包括一個極具心思的3D立體鮮花造型蛋糕，以及一個寫上「壽」字的傳統大壽桃盤。此外，現場更有一大片由蘭花和玫瑰等組成的鮮花花海，排場十足。

Gigi在帖文中感性留言，直言收到許多真摯的祝福，心裡滿是感動與溫熱。她特別提到：「生日對我而言，不只是屬於自己的日子，其實也是感恩的一天。感恩有我的家人，我父母在這一天誕生了我。」同時亦不忘感謝一班好朋友和同事的長久支持。

一家四口感情極佳。（IG/@gigilai_official）

今年生日，黎姿未有分享與老公和三女兒合照。（IG/@gigilai_official）

揭曉最佳生日禮物 順道賀國慶

至於今年最想收到甚麼生日禮物？Gigi的願望非常簡單又充滿大愛，她坦言：「我覺得最重要就是在我身邊疼我、愛我的人，他們每一個都健康、平安、開心，這就是我最好的禮物。」她感恩每年生日都有摯愛陪伴度過這個特別的日子，祈願「愛一直環繞著我們，日子溫馨順遂」。最後，生日撞正國慶的Gigi亦十分有心，順道向大家送上節日祝福，祝願祖國繁榮興旺！

工作團隊亦為黎姿準備靚靚蛋糕。（IG/@gigilai_official）