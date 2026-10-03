梁洛施孖導演男友馬浴柯情侶裝宣傳《重生2》　對視甜笑閃爆全場

現年38歲的梁洛施（Isabella）曾與富商李嘉誠兒子李澤楷相戀並育有三子，自2011年宣告分手後，多年來一直專心照顧三個囝囝，生活低調且鮮有爆出緋聞。直至2024年11月，梁洛施與內地導演兼演員馬浴柯傳出戀情，二人不時被拍到拍拖出巡，十分甜蜜。近日梁洛施與馬浴柯以情侶檔上陣，馬不停蹄為新戲《重生2》進行宣傳，二人於台上台下頻頻放閃，成為全場焦點！

梁洛施接受內地節目《魯豫有約》訪問罕談李澤楷，坦承曾嚮往嫁給對方。（微博@魯豫有約）

今年6月電影《重生2》導演馬浴柯攜梁洛施、白客、阿如那一起亮相上海國際電影節紅地氈。（影片截圖）

放閃！（IG@kim1113）

為新戲《重生2》進行宣傳。（微博@梁洛施_Isabella）

為新戲《重生2》進行宣傳。（微博@梁洛施_Isabella）

為新戲《重生2》進行宣傳。（微博@梁洛施_Isabella）

梁洛施與導演男友馬浴柯情侶裝宣傳新戲 相視甜笑閃爆全場

梁洛施連日來於社交平台分享到各大城市宣傳新戲的花絮及現場照，相中所見，二人穿上同款電影主題黑色T恤，以情侶裝造型霸氣登場。在路演宣傳與專訪環節中，梁洛施與馬浴柯不時對視而笑、眼神滿是愛意，互動自然且默契十足。除了工作宣傳之外，梁洛施亦分享了二人工作空檔的日常生活照，無論是在機場與工作團隊大合照時搞怪自拍，還是一起在貴賓室食麵休息，梁洛施都緊貼男友身旁，二人齊齊擺出V字手勢，幸福之情溢於言表！

情侶檔上陣。（微博@梁洛施_Isabella）

對視甜笑。（微博@梁洛施_Isabella）

合拍。（微博@梁洛施_Isabella）

合拍。（微博@梁洛施_Isabella）

默契十足。（微博@梁洛施_Isabella）

默契十足。（微博@梁洛施_Isabella）

情侶檔。（微博@梁洛施_Isabella）

情侶檔。（微博@梁洛施_Isabella）

大合照。（微博@梁洛施_Isabella）

放閃！（微博@梁洛施_Isabella）

梁洛施打破氣質形象挑戰硬朗動作戲 情侶檔合作無拗撬

由馬浴柯執導兼主演、梁洛施領銜主演的犯罪動作電影《重生2》近日正式上映，梁洛施在片中打破過往氣質形象，挑戰多場高難度動作戲與爆發力演出，令人期待！早前梁洛施出席活動接受訪問時表示與導演男友馬浴柯合作順利：「而家重心都係喺電影度，希望今年有更多作品可以同大家見面。（同馬導演合作怕唔怕有拗撬？）咁又冇，大家都合作得非常之開心。」如今二人工作與愛情兼顧，網民及影迷紛紛留言送上祝福，大讚二人郎才女貌超合襯！

一改形象。（微博@梁洛施_Isabella）

一改形象。（微博@梁洛施_Isabella）

氣質滿瀉。（微博@梁洛施_Isabella）