「東張女神」鄧凱文大爆內部不和？　王汛文要學識分心

港姐鄧凱文（Eris）、王汛文（Candice）及甘詠寧（Phoebe）昨日（3日）齊齊以純白氣質裝扮現身學校活動，並接受《香港01》訪問，三位靚女在鏡頭前展現十足默契，全程笑聲不斷，不過席間她們竟然公然開玩笑互窒「扮不和」，盡顯幽默一面。

鄧凱文（Eris）、王汛文（Candice）及甘詠寧齊齊以純白氣質裝扮現身學校活動。(胡凱欣 攝)

鄧凱文、王汛文Live唱歌勁緊張

提到早前在活動上首度挑戰現場獻唱，本是「魔音」的鄧凱文與王汛文直言心情非常緊張。Eris笑言：「我覺得勁開心，因為同『閔大人』謝東閔一齊唱，佢係帶住我。因為都有啲擔心我少少魔音，我哋就去咗練習嘅真係，我哋差唔多都練咗兩個鐘，佢就陪我一齊練，亦都有教下我點樣唱歌。咁所以我就覺得好安心，同埋好安全嘅感覺有閔大人喺度，成程都望住佢，我覺得嘩！我覺得自己真係有啲歌手嘅感覺啊。」

鄧凱文為表演去練習唱歌。(胡凱欣 攝)

鄧凱文搵謝東閔學唱歌。(胡凱欣 攝)

Candice亦補充指，今次表演不太緊張，皆因之前訓練有素：「我覺得唔係好緊張，可能魔音嘅嗰陣訓練有素啦，又要喺台度唱歌咁樣，咁所以而家呢都冇咁緊張。我都有個位有啲緊張，就係我自己決定咗落台嗰下，就有啲distract咗，有啲緊張啦。因為以前我會完全唔夠膽，但而家我會踏出呢一步。」再加上幸好現場觀眾反應熱烈，給予她很大鼓勵，總算順利完成任務，放下心頭大石。

Candice之前訓練有素。(胡凱欣 攝)

Candice落台同現場觀眾亙動。(胡凱欣 攝)

對於自己有什麼可以改善的地方，Eris就指：「我覺得係開頭第一句嘅時候呢，我入得唔係太好，即係嗰句氣出唔到嚟，唔知點解可能有少少好細聲入唔到咪，咁我覺得呢一方面係需要去改善一下嘅。」Candice則指：「我就覺得我要識得可以分心，譬如話如果我想同觀眾互動嘅話，我都要學識去Control到我自己啦，唔可以畀佢distract咗就搞到失準。」

Eris要繼續練歌。(胡凱欣 攝)

Candice覺得要識得「分心」。(胡凱欣 攝)

甘詠寧自覺做主持進步大 學識執生

至於近期多在主持方面發展的甘詠寧，被問到對自己近期表現的評價時，她謙虛表示覺得自己確實有明顯進步：「多咗呢個機會啦，其實係我覺得每一個場景同每一位唔同嘅司儀呢，睇到佢哋嘅手法或者佢哋嘅方法唔同嘅時候，係好開心。嗰個氣氛好歡樂之餘，都睇到好多，原來可以有唔同嘅style，學多好多嘢。」Phoebe特別感謝前輩們的教導與包容，讓她有空間成長，她期望未來可以挑戰更多不同類型的節目，讓觀眾看到她多才多藝的一面。

甘詠寧自覺做主持進步大。(胡凱欣 攝)

Eris大爆不和？

訪問期間，三人不時互相交頭接耳，互動頻繁。當Phoebe提到要向Eris學習時，Eris卻突然「變臉」交戲。Eris打趣道：「其實你唔好以為我依家喺鏡頭面前就冇不和。」不過其實她只是說笑，語畢三人即刻忍不住對著鏡頭爆笑。

Eris大爆不和？(胡凱欣 攝)