陳庭欣兩位緋聞男友同台　謝東閔曾錦燊大爆生日飯局後續

兩位「陳庭欣緋聞男友」謝東閔與曾錦燊昨日（3日）同台現身學校活動，二人於現場分別為一眾街坊熱情獻唱，令現場氣氛相當熾熱。二人接受《香港01》訪問時談及現場唱歌表現，還大爆陳庭欣生日飯的後續。

兩位「陳庭欣緋聞男友」。(胡凱欣 攝)

曾錦燊透露為了今次演出每晚睡覺前都會練習數次

談到現場發揮，曾錦燊坦言因為第一個登場而略感緊張，笑言：「大家都好畀面畀足掌聲我哋同埋歡呼聲。」他透露為了今次演出，每晚睡覺前都會練習數次：「好熟㗎啦首歌，雖然都唱咗走音。（係咪冇乜信心？）唔係啊，可能我第一個上場啦，所以有啲緊張，冇發揮得非常之好。不過都ok嘅，依家把聲仲有啲沙。」雖然他自嘲唱到走音，但整體過程相當享受。而他認為自己最需要改善的地方就是：「冇去搵閔大人學唱歌。（做咩唔搵佢指導下？）太忙啦呢排，上一次表演嘅時候專登搵佢指導下，今次就太忙忘記咗，所以就差咗啲啦。」

曾錦燊透露為了今次演出每晚睡覺前都會練習數次。(胡凱欣 攝)

曾錦燊自嘲唱到走音，但整體過程相當享受。(胡凱欣 攝)

兩位「陳庭欣緋聞男友」同台演出

此外，對於兩人曾同時被傳為陳庭欣的緋聞對象，謝東閔與曾錦燊大方回應指私下均是好朋友，早前面對面早已交代清楚，見面完全不會感到尷尬。曾錦燊更即場多謝謝東閔請客，不過謝東閔就開玩笑表示：「暗啞底已經追緊㗎啦啲錢。」曾錦燊亦大爆：「Toby有DM我哋，話快啲還錢畀閔大人，我話閔大人唔收啊，冇計啊。」

兩位「陳庭欣緋聞男友」同台。(胡凱欣 攝)

謝東閔就開玩笑話暗啞底追緊啲錢。(胡凱欣 攝)

謝東閔與曾錦燊大方回應指私下均是好朋友。(胡凱欣 攝)

曾錦燊更即場多謝謝東閔請客。(胡凱欣 攝)

曾錦燊落台同現場觀眾互動。(胡凱欣 攝)