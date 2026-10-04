王祖藍「扮女人」曾遭外父嫌棄　傳豪擲500萬禮金送億元豪宅娶妻

46歲的王祖藍與41歲的李亞男結婚多年，育有兩女，是圈中公認的模範夫妻。日前王祖藍在TVB節目《藍朋友·旅朋友》中，與太太重遊溫哥華，感性重提當年「過五關斬六將」娶得美人歸的經歷。原來當年外父極度不滿他「扮女人」的幕前形象，令這段婚姻充滿考驗。

一家四口，是圈中模範家庭。（微博@王祖藍）

愈來愈恩愛。（TVB截圖）

高短腳之戀，排除萬難結婚。（TVB截圖）

扮女人惹怒外父 見面氣氛降至冰點

當年王祖藍憑《荃加福祿壽》《福祿壽》扮女人演「Handelababy」爆紅，但這個形象卻令李亞男的爸爸相當反感。李媽媽眼見老公無法接受，十分惆悵，甚至驚動了兩人的好友Pond求救，直言：「搞唔掂啊，你真係要同我老公傾吓。如果唔係，真係會有事發生。」Pond及後介入了王祖藍與李爸爸的首次碰面，當時李爸爸全程黑面，劈頭就問：「你要娶我個女呀？」加上王祖藍緊張時流露的「招牌假笑」，令見面氣氛雪上加霜。

王祖藍憑《荃加福祿壽》《福祿壽》扮女人演「Handelababy」爆紅，但這個形象卻令李亞男的爸爸相當反感。（TVB截圖）

王祖藍憑《荃加福祿壽》《福祿壽》扮女人演「Handelababy」爆紅，但這個形象卻令李亞男的爸爸相當反感。（TVB截圖）

李亞男童年家庭照。（TVB截圖）

愛女心切 岳父嚴訂「三年之約」考驗

幸好，愛女心切的李爸爸最終決定放下成見給予機會，與王祖藍定下嚴格的「三年之約」作為考驗。王祖藍憶述當時的約定內容非常清晰：要求他在三年內「不可以變壞、不可以有壞消息或壞新聞」，而這三年內亦絕對不可以結婚，必須完全通過考驗才能迎娶李亞男。

王祖藍透露曾因「扮女人」遭外父嫌棄。（TVB截圖）

被要求「三不得」，終成功過關娶得美人歸。（TVB截圖）

當年幫手勸服李亞男爸爸的Pond，重提當年事。（TVB截圖）

傳500萬天價禮金表誠意 買億元大宅落老婆名

為了證明自己能給予李亞男一生的安全感，王祖藍成功捱過考驗後，更傳出以高達500萬港元作為禮金，終用絕對的誠意打動岳父母。他不單答應在香港、上海及加拿大三地大擺婚宴，單是香港迪士尼的童話式婚禮已耗資約200萬港元。婚後，王祖藍的「寵妻」程度更是無上限，早年豪擲千萬裝修愛巢，後來更斥資逾1.1億港元購入大宅，並將業權全數歸於老婆李亞男名下，以實際行動證明岳父當年絕對沒有挑錯女婿。

曾志偉陪住李亞男父母及王祖藍媽媽一同見證王祖藍求婚一刻。（TVB截圖）

王祖藍跪地向李亞男求婚。（TVB截圖）

呢一幕好經典。（TVB截圖）

李亞男感動落淚。（TVB截圖）