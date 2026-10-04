林正英被爆拍《殭屍道長》壓力爆煲罷拍　子女近況成謎契爺急尋人

一代「殭屍道長」林正英於1997年11月病逝，至今已近29年，但他手執木劍、剛正不阿的除魔形象，絕對是香港影視圈中無人能替代的經典。近日，資深製作人楊紹鴻在其YouTube頻道《Channel Gary Yeung（楊紹鴻）》中，與黃淑儀（Gigi姐）齊齊話當年。他大爆當年力邀林正英由大銀幕轉戰亞視拍攝神劇《殭屍道長》的幕後辛酸，當中更罕有分享了林正英與舊愛苑瓊丹的軼事，以及公開尋找林正英子女的下落。

一代「殭屍道長」林正英離世近29年。（劇照）

手執木劍、剛正不阿的除魔形象十分經典。（劇照）

楊紹鴻當年成功邀請林正英由電影轉戰電視。（YouTube@楊紹鴻）

難忍電視台節奏 壓力爆煲中途「走佬」

當年港產殭屍電影開始式微，楊紹鴻卻深信殭屍題材依然大有可為，於是成功遊說極高要求的林正英轉戰電視圈。不過，電影與電視的拍攝模式大相逕庭。電影講求慢工出細貨，但電視台卻要一日連趕十幾二十場戲。楊紹鴻坦言，當時為了趕進度，很多時只能「過骨就過骨」。加上電視台要求現場收音，令習慣電影後期配音的林正英經常講對白「甩晒」，致心情極差，終於情緒爆發，在拍攝中途突然「走佬」罷拍！楊紹鴻說：「要佢自己把聲，佢就發癲，拍咗幾日走佬，喺廠拍拍吓走咗去！」

據楊紹鴻所講，林正英拍咗幾日就「走佬」！（劇照）

楊紹鴻透露林正英「以酒代水」。（YouTube@楊紹鴻）

苑瓊丹出馬拆局 揭鐵漢柔情一面

面對男主角失蹤的停拍危機，全靠當時剛與林正英拍拖的苑瓊丹出手相救！楊紹鴻指苑瓊丹非常了解男友，楊紹鴻說：「我同苑仔講『死啦佢去咗邊？大鑊㗎喎！』苑仔就話『我知我知』，跟住同我call的士。因為佢（林正英）鍾意飲酒，佢係以酒代水，佢係飲得好犀利，所以佢個肝唔好。」最後成功在一間酒吧尋回林正英，順利化解危機。事後楊紹鴻亦作出讓步，答應劇集改用後期配音，並盡力完善武打場面。

楊紹鴻更爆出林正英私下極為緊張苑瓊丹。他憶述有次半夜收到林正英的求救電話，原來林正英與苑瓊丹傾電話時突然斷線。林正英因驚恐女友出意外，急求楊紹鴻幫手尋人。最終導演趕到苑瓊丹家中，才發現她只是傾電話時睡著了，純屬虛驚一場，足見這位硬漢對女友用情極深。

林正英對苑瓊丹好好好。（劇照）

二人拍劇譜出真感情。（劇照）

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第三輯胎死腹中 聞死訊崩潰爆喊

《殭屍道長》前兩輯播出後叫好叫座，本來電視台已計劃開拍第三輯，林正英更積極提議加入日本妖怪元素。可惜天意弄人，林正英在籌備期間確診末期肝癌。當時身在美國休假的楊紹鴻被身邊人瞞著病情，直到林正英病逝才接獲噩耗。他感傷表示：「嗰陣時真係啲眼淚……講得難聽啲，我老媽子走都冇咁多眼淚，因為真係日日對住佢。」

林正英患末期肝癌離世。（YouTube@楊紹鴻）

公開呼籲尋人 盼與林正英子女重聚

楊紹鴻與林正英當年因合作而建立深厚交情，林正英更曾叫兒子認楊紹鴻做契爺。可惜自林正英離世後，楊紹鴻與其子女已失聯一段長時間。藉著今次影片，楊紹鴻在鏡頭前說：「所以我喺度呼籲，家耀如果你睇到呢條片，因為我好想見返你，因為我想搵你好耐嘞。但係因為知道你去咗紐約，我唔知道你而家喺世界邊一個角落。」他期盼能有認識林正英子女的朋友幫忙轉述，讓他能再次與故友的後人重聚。