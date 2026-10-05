「寶麗金小花」轉行做瑜伽導師　出身演藝世家嫁富商老公淡出

近日，有網民在社交平台分享了一段巧遇「寶麗金小花」王馨平（Linda）的經歷，引起不少迴響。該網民表示自己報讀了一堂瑜伽課，發現導師竟然是90年代紅極一時的「寶麗金小花」王馨平！該網民忍不住發文大讚：「我Join左Pure Yoga, 去金鐘PP上，剛上左一堂Linda W. Linda 係以前個歌星，唱生命有價的王馨平，佢好比心機教我地，好開心呀。」

做瑜伽竟遇上王馨平做導師。（Threads截圖）

王馨平仲keep得好好。（抖音@王馨平 Linda）

不少人在留言區內都提到自己也曾遇上王馨平，大讚她極溫柔。不少網民看到帖文後紛紛留言大表羨慕：「請問係邊間瑜伽中心？我都想報名！」、「那些年的女神，而家仲係咁有氣質」、「當年聽住《別問我是誰》長大，而家竟然可以跟本尊做瑜伽，感覺好神奇！」

不少網民大讚王馨平溫柔。（Threads截圖）

被封寶麗金四小花

提到王馨平，相信一眾7、80後都絕對不會陌生。出身於演藝世家的她，父親是已故著名武打巨星王羽，母親則是昔日紅星林翠。她在1993年正式出道，加盟巨星雲集的寶麗金唱片公司，憑着清純外貌與高䠷身材，迅速與周慧敏、湯寶如、劉小慧等人齊名，被傳媒封為「寶麗金四小花」。

「90年代玉女歌手」王馨平。（IG@linda_wong_xin_ping）

《別問我是誰》爆紅

回顧王馨平的演藝巔峰，絕對不能不提神曲《別問我是誰》。這首歌當年紅遍兩岸三地，Linda在MV中楚楚可憐的眼神，加上經典的「蝴蝶手」動作，更掀起過一陣模仿熱潮；其後推出的《寒冰》、《生命有價》等歌曲亦大受樂迷歡迎。除了歌唱事業，她亦曾參演過不少電影。直到2001年，她與圈外富商老公李家輝結婚後，便逐漸淡出幕前，過着幸福的少奶奶生活。近年她深深愛上瑜伽，不但靠運動維持着完美的凍齡狀態，更下苦功師承名師Patrick Creelman，先後考獲200小時基礎師資及300小時高級師資培訓，取得累計500小時（RYT 500）國際認可瑜伽導師資格，成功轉型為專業星級導師。

《別問我是誰》爆紅。（MV截圖）

王馨平首本名曲《別問我是誰》你一定聽過。