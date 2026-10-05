「少女黎姿」被捕獲疑轉行做美容師　曾歷情傷後成幸福人妻

近年逐漸減產、將重心轉移至家庭與個人事業的女星湯怡（Kathy），初出道時憑著清純氣質被封為「少女版黎姿」。日前，有網民於社交平台爆料，指在商場內「野生捕獲」湯怡，她身穿美容師的制服，疑似開多一瓣做美容師，引起網民熱烈討論。

有網民巧遇湯怡。（Threads截圖）

湯怡穿上美容師制服。（Threads圖片）

湯怡穿上美容師制服。（Threads圖片）

親力親為擴展個人商業版圖

事實上，這並非湯怡首次展現生意頭腦。自從榮升人母後，她近年已大幅減少幕前演出，主力搞自己的生意。早年她率先創立自家烘焙品牌「KAKAchevée」，主打特色芝士蛋糕及曲奇，不但大受歡迎更成功開設實體店。一直對護膚保養甚有研究、花了十年時間鑽研美白心得的她，今次疑似將興趣拓展成新事業，進軍美容界。

有「少女版黎姿」之稱的湯怡。（《反黑路人甲》劇照）

愛情經歷兜轉 終遇真命天子

除了事業迎來新突破，湯怡的感情生活亦是外界一路以來的關注焦點。提到她的愛情經歷，最為人熟知的必定是她與歌手洪卓立（Ken）長達11年的愛情長跑。兩人由識於微時到高調認愛，曾是圈中公認的金童玉女，可惜這段關係最終在2018年和平落幕，令不少粉絲大感惋惜。

湯怡同洪卓立拍拖十一年，最終只能做返好朋友。（湯怡微博）

2018年湯怡洪卓立宣布分手，令外界非常震驚。（IG：@yuenkaka）

不過，命運的安排總是充滿驚喜。湯怡在經歷感情沉澱後，遇上了星級排舞師麥秋成，兩人在2021年雙喜臨門宣布閃婚，同年誕下可愛囡囡「麥QQ」。婚後的湯怡被老公寵愛有加，一家三口不時在社交平台大曬幸福日常。如今的湯怡不僅擁有美滿家庭，更在商界穩紮穩打，從昔日青澀的「少女黎姿」成功蛻變成獨立能幹的靚媽與企業家，堪稱人生勝利組。

湯怡（Instagram@yuenkaka）