58歲鄭健樂懶理崔碧珈是非！高調開「女士專屬」健身班惹網民爭議

現年58歲的「大隻佬」鄭健樂（Rocky）近年因為感情糾紛頻頻登上娛樂新聞，近日，身為健身教練的他再有新動向，於社交平台上發文招募私人健身學生，更特別標明開設「女士專屬班」，結果引來大批網民熱烈討論與爭議。

鄭健樂於社交平台上發文招募私人健身學生。（Threads截圖）

特別標明開設「女士專屬班」。（Threads截圖）

據悉，Rocky在網上宣傳其健身課程時，主打幫助學員塑造完美體態，但其「女士專屬」的宣傳方針卻觸動了網民的神經。不少網民對於他專攻女性市場的舉動表示質疑，紛紛留言嘲諷。

網民留言嘲笑。（Threads截圖）

與崔碧珈網上開火

Rocky近年與38歲「性感女神」崔碧珈（Anita）的感情糾紛可謂鬧得滿城風雨。去年底，Rocky曾單方面高調宣布與崔碧珈拍拖，爆出相差21年的「父女戀」，但女方隨即否認並強調雙方僅處於了解階段。其後，Rocky為證明兩人關係，向傳媒公開兩人大量私密對話截圖以證交往，此舉徹底激怒崔碧珈，直斥對方斷章取義、憑空捏造，甚至發聲明強烈譴責，表示事件已交由律師處理。

（崔碧珈微博圖片）

「大隻Rocky」曾公開與崔碧珈戀愛關係。（截圖）

上綜藝重提昔日情史

不僅如此，早前Rocky參與TVB戀愛真人騷節目《女神配對計劃2》海選時重提昔日情史，更自爆曾與26歲年輕前度有過親密關係，疑似藉機消費舊情，引得崔碧珈在社交平台限時動態發文怒斥有人「為了上綜藝、流量和效果，而繼續編造親密故事」。面對指控，Rocky亦不甘示弱，發文反擊「來說是非者，便是是非人」，雙方隔空開火，關係徹底決裂。正因為這連串羅生門般的感情鬧劇，讓Rocky在部分網民心中的形象受到影響。如今他忽然高調招募女健身學生，難怪會惹來外界諸多揣測。

鄭健樂在節目上坦言之前的緋聞對他工作有影響。(節目截圖)