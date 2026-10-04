愛回家「小吉」章景恆娶妻激動爆喊全場大笑　因病暴肥兼職做廚師

現年34歲的TVB藝人章景恆（Tristan）昨日（3日）小登科，迎娶相戀多年的女友Coco！章景恆於2011年以18歲之齡投考無綫藝員訓練班入行，最為人熟悉的角色莫過於在《愛．回家之開心速遞》飾演「小吉」一角（茶飲店職員）。今次迎來人生大事，一眾圈中好友紛紛到賀，章景恆全晚情緒極為激動，每次牽著太太出場都哭個不停。

迎娶靚老婆。（ig@kinghangcheung）

新郎激動落淚 瘋狂拭淚化身喜劇場面

從好友們分享的現場短片可見，當會場中央小舞台的布幕緩緩升起，穿著西裝筆挺的章景恆與穿上白色婚紗的太太一同現身。新郎哥竟然開心得不能自控，當場激動落淚，身體不自覺地抽搐，雙手更無間斷地不停拭淚，哭得比身旁的新娘子還要厲害！看到章景恆眼淚流不停，台下親友急忙遞上紙巾，太太亦貼心地幫忙抹眼淚。新郎這個超級激動的「喊包」樣，瞬間令台下親友起哄爆笑，紛紛大叫：「咁搞笑嘅個樣，好搞笑」、「Are you ok？」「唔好再喊嘞」、「哈哈哈，好搞笑呀！」。鄭世豪和鄧永健亦影片中留言：「好大嘅驚喜🤣 」、鄧永健：「喂呀！可唔可以唔好咁搞笑🤣 幸福的感動」。

其後，一對新人再次出場走到台前接受親友祝賀。當大家齊聲高呼「恭喜章生、章太」時，章景恆緊緊牽著老婆的手，還未開口說話便已經再次淚崩，需要不斷用紙巾拭淚。這份激動的情緒更感染了台下的好兄弟譚坤倫，在座位上都感動得跟著落淚，惹得友人忍不住大叫：「堅強一點呀，阿倫！」場面既感人又極度逗趣。

章景恆一出場就爆喊。（ig截圖）

好激動。（ig圖片）

老婆幫抹眼淚。（ig圖片）

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再出場都係喊，眼淚鼻涕狂流。（ig截圖）

再出場都係喊，眼淚鼻涕狂流。（ig截圖）

新娘換上紅裙敬酒 三層金豬牌閃耀全場

除了爆哭環節，新娘子極具份量的金器行頭亦非常搶鏡！在敬酒環節中，新娘子Coco換上了一襲鮮紅色的露肩性感晚裝。最吸睛的是她胸前掛著極具份量的金鏈，下有三層大金豬牌，而雙手亦戴滿了一串串的巨型龍鳳鈪，金光閃閃，寓意一對新人「年生貴子」，極具福氣。

群星好友到賀 張振朗義氣相挺擔任兄弟

章景恆入行15年結下不少好人緣，婚宴當晚獲鄭世豪、湯盈盈、鄧永健、穎嵐、譚坤倫、嘉駿、羅浩銘等好友出席道賀。還有同為第25期藝員訓練班的同學張明偉、胡中慧 、蔡慧欣、阮政峰亦有到場，張振朗更親身擔任兄弟團成員！好友羅浩銘亦感觸留言，回憶當年大家一起加入電視台的青春歲月，場面非常溫馨。

好多金器。（ig截圖）

第二十五期藝訓班回憶。（ig截圖）

第二十五期藝訓班回憶。（ig截圖）

一班圈中好友到賀。（ig截圖）

一班圈中好友到賀。（ig截圖）

一班圈中好友到賀。（ig截圖）

新娘子金豬牌好搶鏡。（ig截圖）

刻意改變形象求突破 親解「暴肥」之謎

章景恆入行多年出演過不少角色，但戲份一直不算重。年前曾被指「突然暴肥」，2022年在《黯夜守護者》外型俊朗，事隔一年多在《愛回家》的造型，突然變留鬍鬚大叔，身形明顯暴漲不少。他當時亦親自解畫，澄清是因為健康問題導致「時肥時瘦」，加上上鏡時視覺效果尤其明顯，但他強調真實體重其實一直維持在68至70公斤左右。為了維持生計及繼續追夢，章景恆一直身兼多職，做過時裝店兼職及擔任送貨員，之後兼職擔任廚師烹調手工意大利麵及Pizza，並進修了咖啡拉花及烘焙技巧，絕對是一個發奮圖強、顧家的好男人。祝願章生、章太新婚快樂，甜甜蜜蜜！

章景恆在《愛回家》飾演茶飲店職員「小吉」。（tvb截圖）