江𤒹生AK為訪問態度不當致歉　事後有反省：無論咩壓力都唔應該咁

MIRROR今日（4日）舉行團綜《MIRROR ACE》記者會，除了隊長楊樂文（Lokman）及王智德（Alton）外，其餘10位成員皆有出席。其中江𤒹生（AK）日前於演唱會記招上，因回應IG post黑圖的態度引發爭議，於網上引發連日洗版討論，有Fans力撐「好real、真性情」；亦有人覺得AK冇禮貌。他今日就事件回應，為態度不當致歉。

MIRROR今日舉行團綜《MIRROR ACE》記者會。（盧振輝攝）

訪問一開始，AK主動說：「首先就為前幾日記者訪問致歉先，因為當日的而且確態度係有不當，我自己返去有反省幾日，同當日嘅記者同埋我嘅團隊同埋觀眾講聲唔好意思，對唔住！」問到是什麼原因驅使他道歉，他表示：「當日的而且確係有不當，因為最近係的而且確生活上自己有好大壓力係吃不消，但係我覺得無論有咩壓力都好，當日都唔應該有咁樣嘅表現，我自己反省之後，我覺得今日係需要同大家講聲對唔住，因為都佔用咗幾日公眾資源。」

江𤒹生AK為訪問態度不當致歉。（盧振輝攝）

講到是否未有預料事件發酵至如此地步，他坦承：「我覺得佢哋有呢個反應係正常，因為我當日的而且確係有做得不當嘅地方，但係係最近所有新聞，圍繞住我嘅所有新聞都的而且確令到我有啲壓力，好似啱啱咁講，無論點樣都好，我當日都唔應該有呢個表現，所以向大家致歉。」AK指不同原因都會令他有壓力，更直言：「我相信呢個係我生命當中最需要學習嘅大課題，就係好好學習梳理內心嘅情緒，當日的而且確內心有做得未夠好嘅地方，希望將來會做到一個好啲嘅形態去見觀眾！」

江𤒹生AK為訪問態度不當致歉。（盧振輝攝）