江嘉敏馬場曬事業線男人堆中興奮彈跳　引男士側目網民質疑動機

現年31歲的江嘉敏自入行以來負評不斷，更多次被網民批評身材及衣著品味。江嘉敏去年宣布離巢後有一段時間曝光率大減，不過依然積極更新社交平台。日前江嘉敏在國慶日現身沙田馬場，當日她穿上純白低胸連身裙亮相，性感造型引起網民熱議。

江嘉敏早前拍攝旅遊節目著黑色比堅尼激凸火辣身材。（網上圖片）

江嘉敏瘦身成功大曬火辣身材。（網上圖片）

江嘉敏性感現身馬場興奮瘋狂「彈跳」

江嘉敏早前為拍攝旅遊節目遠赴太平洋島國瓦努阿圖，近期瘦身成功的她在社交平台大曬火辣比堅尼照，豐滿好身材非常吸睛。今次現身馬場，江嘉敏特別挑選了低胸純白連身短裙作為戰衣，集純情性感於一身。在傳媒拍得的片段中，被男士包圍的江嘉敏在看台表現異常興奮，不停上下跳動兼吶喊助威，極具動感的「彈跳」，引來身旁的中年男士側目，然後隨即轉身行開。

江嘉敏瘦身成功。（IG圖片）

江嘉敏特別挑選低胸連身裙入馬場。（IG圖片）

笑容甜美！（IG圖片）

好身材！（IG圖片）

網民質疑江嘉敏無厘頭狂跳動機

片段在Threads引起熱烈討論，網民反應兩極，有人大讚江嘉敏好身材：「彈吓彈吓真係賞心悅目！」但同時有大批網民則質疑其動機：「睇得出事業心好重，唔通入馬場都係工作之一？」、「夾硬扮少女跳」、「刻意彈比個中佬睇，條友即刻走 尷尬到」、「老尷過關家姐 仲要俾人影低咗呢下好笑」、「彈得好刻意，戲比較差😂」、「原片其實由頭到尾都無人理佢」、「刻意搵老細啦，自己咁大波，今日又低胸，如果要跳要彈，自己必定用手遮一遮個心口，條女好有機心！」、「在場男士綠菜抗性：100%」、「擺明唔係開心高興嗰隻跳 係要特登郁到對車頭燈嗰隻跳😂😂 好尷尬」。

網民質疑江嘉敏無厘頭狂跳有機心。（threads）