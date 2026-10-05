樂壇小強趁Boyfriend Day瘋狂派糖　夕陽下沙灘共舞啜爆大隻男友

現年41歲的鄧穎芝（Vangie）曾被網絡紅人「慈雲山鄭列瓊」（瓊姐）封為「樂壇小強之母」，近年成功轉型為健身教練及KOL。今年5月她更為20年前的經典歌《苦情人》圓夢補拍MV兼舉行首播音樂會，事業充滿拼勁之餘，感情生活亦相當美滿。昨日（3日）適逢是網絡流行的「National Boyfriend Day」，Vangie在社交平台高調放閃，大晒與圈外男友的甜蜜日常！

鄧穎芝轉型做健身教練及KOL，但仍有為20年舊歌《苦情人》拍MV，對樂壇心不死。（ig@vangietang）

鄧穎芝被封「樂壇小強」之母。（ig@vangietang）

趁Boyfriend Day表白 啜爆連環圖曝光

Vangie在社交平台發文寫道：「ILY 🖤」，冧爆表白圈外男友Chris。她特別貼出一張英文截圖，向大家解釋原來10月3日是「National Boyfriend Day」，該節日旨在提醒大家要讓男友知道他在自己心目中有多重要，並感謝對方令自己的生活變得更美好。

為配合這個特別日子，Vangie大方分享了與男友的甜蜜黑白六格連拍相片。相中可見兩人親暱地攬到實，大隻男友更自信地展示強勁的二頭肌；而Vangie亦毫不避忌，雙手環抱著男友的頸部深情親吻，隔著螢幕都能感受到滿瀉的愛意。

網絡流行的「National Boyfriend Day」。（ig@vangietang）

鄧穎芝瘋狂放閃。（ig@vangietang）

沙灘浪漫共舞 街頭左右擺股默契十足

除了甜蜜合照，Vangie亦分享了兩人極具默契的互動片段。從影片中可見，兩人在日落晚霞映照下的沙灘海浪中牽手浪漫共舞，畫面猶如電影般唯美。而在另一條短片中，穿著性感大露背裝的Vangie與穿著黑色背心的男友站在街頭，兩人搭著對方的肩膀背對鏡頭，隨著音樂節奏左右搖擺臀部，盡顯調皮又恩愛的一面。

街頭左右擺股，默契十足。（ig@vangietang）

跑步結緣 男友化身御用攝影師

Vangie曾透露圈外男友Chris從事拍攝工作，二人在一個跑步活動上認識並擦出愛火。兩人同樣熱愛運動，一拍即合。早前Vangie舉行音樂會時，男友亦全程在台下默默支持；平日Vangie出席活動或進行KOL工作時，男友更會化身御用攝影師為她拍片。雖然兩人目前愛得火熱，但Vangie早前受訪時曾透露，現時只想享受拍拖時光，暫未有閃婚的打算。

經常放閃。（ig@vangietang）

二人都熱愛運動。（ig@vangietang）

放閃。（ig@vangietang）

鄧穎芝同男友都好鍾意運動。（ig@vangietang）