陳康堤爆分手後首現身！迎22歲生日隔空派Like賀黃澤林亞運奪金

「歌神」陳奕迅（Eason）與徐濠縈的愛女陳康堤（包包）自去年殺入樂壇後，一舉一動皆成為大眾焦點，當中尤以她與香港網球一哥黃澤林（Coleman）的戀情最受矚目。兩人自今年4月爆出愛火後，短短5個月便疑似「見光死」，早前更因互相取消關注IG而傳出情變。不過，適逢黃澤林日前在名古屋亞運歷史性勇奪金牌，剛迎來22歲生日的康堤竟被發現以「微妙方式」隔空祝賀男方，令網民紛紛揣測兩人只是假分手、真避嫌！

今年4月康堤同黃澤林高調認愛。（ig@coleman_wong）

黃澤林22歲生日時，有女友陪伴。（ig@coleman_wong）

康堤無懼分手傳聞 迎22歲生日靚爆鏡

上月底，康堤與黃澤林被發現互相取消追蹤IG，令外界以為這段短暫的戀情已畫上句號。不過，今日（4日）正值康堤的22歲生日，她在IG限時動態大方分享慶生靚相，心情大靚，似乎完全未受情變傳聞影響。相中的她穿上型格黑色上衣，面對精緻甜品，雙手舉起比出「22」的手勢，並配文寫道：「hit my fav number 22」。

隨後，她更加碼曬出一張戴上頭紗、穿著公主裙的超萌童年照，感性寫下：「Happy 22 BAO BAO 健康快樂做自己」。這番寄語不僅是給自己的生日祝福，亦疑似是想表達無懼外界目光、繼續做自己的灑脫心態。

康堤22歲生日，黃澤林未有相陪，究竟真分手定假分手？（ig@_constancec_）

「包包」康堤心情未受影響分享童年照，望健康快樂做自己！（ig@_constancec_）

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亞運歷史性奪金 康堤轉攻粉絲專頁暗中派Like

另一方面，黃澤林在球場上發光發熱，昨日（3日）在名古屋亞運網球男單決賽中，狂轟16球Ace直接得分，以直落兩盤的強勢姿態為港隊拿下史上首面亞運網球金牌。

雖然康堤未有在黃澤林親自發布的奪金帖文中按讚或留言，看似刻意保持距離，但有眼利網民發現，康堤其實一直默默關注著男方的動態。她被發現在多個祝賀黃澤林奪金的IG帖文中偷偷派Like，當中包括黃澤林的粉絲專頁「team.colemanwong」以及各大體育媒體的報喜帖文，低調地為對方隔空打氣。

康堤被發現在多個祝賀黃澤林奪金的IG帖文中偷偷派Like。（ig@hambittttt）

康堤被發現在多個祝賀黃澤林奪金的IG帖文中偷偷派Like。（ig@team.colemanwong）

康堤ig。（ig@_constancec_）

網民突破盲點：Unfollow唔代表分手

康堤這個低調支持的微妙舉動，隨即引發網民熱烈討論。不少人認為兩人根本沒有分手，只是因為當初戀情曝光後壓力太大，才決定將感情轉向低調處理。網民紛紛留言力撐：「其實一直都冇講過分手，一直都係啲網民估」、「分咩手呀，唔好太高調啫」、「Unfollow唔代表分手」，令人揣測是否轉玩地下情，避開大眾目光來保護這段戀情。

黃澤林歷史性摘下網球亞運金牌。（資料圖片）

黃澤林離場時擁抱Eason，當時被指行「外父政策」。（網上圖片）