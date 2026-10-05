林鈺洧罕爆情史揭31歲單身之謎　傳與大30歲馬清揚父女戀極力否認

現年31歲的2022年香港小姐冠軍林鈺洧（Denice），近年憑在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「羅拉」一角而成功入屋，但隨着劇集完結，她早前出席活動接受《香港01》訪問時坦言暫未有新劇拍攝工作，更自爆曾主動向監製「叩門」爭取機會，目前靠積蓄生活。林鈺洧今年透露原來擁有俗稱「平安卡」的建造業安全訓練證明書，但暫時無意轉行。

在社交平台上，林鈺洧頻頻「派軍糧」。(ig@denicelams)

林鈺洧大方展現完美曲線。(ig@denicelams)

林鈺洧揭情史 揚言不結婚不拍拖

近日林鈺洧在社交平台分享短片，談及對愛情的看法。她透露之所以一直單身是因為工作太忙，也覺得未達到最喜歡的自己，她又稱自己的戀愛觀是不結婚就不拍拖，否則是浪費時間。此外，她罕揭情史：「以前啲男仔鍾意我、追我，或者對我幾好，我就會拍拖，就會覺得可以結婚，但而家唔會。」她認為：「被愛係運氣，可以有得選擇先係能力。」

馬清揚稱在慈善場合認識林鈺洧，大讚對方是好女仔、好純品，但目前自己是單身。（IG@denicelams）

林鈺洧經常出入馬場。（IG/@denicelams）

曾稱有5位性伴侶 否認與大30歲馬清揚父女戀

林鈺洧曾在ViuTV節目《對號入座》及《鬼同妳上位》擔任嘉賓時自稱有5位性伴侶，還大膽談「床史」，被封為新一代「性女」。當時有傳由於林鈺洧「性女」形象太過深入民心，因此無法加入慧妍雅集。林鈺洧自當選港姐冠軍後，演藝事業發展平平，曝光率與工作量都不多，近期僅在《愛·回家之開心速遞》中飾演「接龍初戀Cafe」侍應、人稱「港版羅拉」的常駐角色。然而，她的生活水平卻與工作量成反比。近年她被發現早已由昔日當選時的300呎蝸居，搬到現時寬敞舒適的豪宅，閒時出入五星級酒店歎High Tea、坐遊艇出海，周身名牌，財力驚人。

說到Denice的富貴之路，不得不提她去年與年紀相差逾30歲的大生地產副主席馬清揚爆出的「父女戀」緋聞。當時有傳Denice頻頻駕駛名車出入男方的山頂豪宅，馬清揚亦曾公開大讚女方「好純品」。Denice事後極力否認戀情，強調兩人只屬在慈善場合認識的普通朋友，揚言目前全心投入工作。

林鈺洧揭情史。（小紅書）

林鈺洧透露以前會同男朋友夢想結婚。（小紅書）

林鈺洧（ig@denicelams）

林鈺洧（葉志明攝）

林鈺洧（ig@denicelams）

林鈺洧及陳楨怡早前一起做善事。

林鈺洧。(ig圖片)

林鈺洧與富貴閨蜜莊思明、莊思華感情要好。（IG圖片）

林鈺洧先把長長的頭髮紮成馬尾，然後穿上背心短褲加腰包，看上去十分粗獷。(節目截圖)

林鈺洧出場時以一身「港版羅拉」造型現身，打扮得十分豪邁。(節目截圖)

林鈺洧在《愛．回家》。（IG@denicelams）