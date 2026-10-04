邱士縉避談是否月底東南亞辦婚禮　成金馬遺珠認失望：在於差半步

MIRROR其中10位成員今日出席團綜《MIRROR ACE》記者會，受訪時講到江𤒹生（AK）憑電影《我們不是什麼》入圍金馬獎最佳男配角，而邱士縉（Stanley）雖未能憑與宋芸樺的電影《告別的年代》入圍同一獎項，但就獲得金馬執委會執行長聞天祥公開點名他是「遺珠」，他承認未能入圍有失望：「一定係有嘅，個失望在於爭半步囉。」另外，講到他被爆將於月底飛往東南亞國家與未婚妻李炘頤（Alina）行禮，對此他就想保留私隱，故未有透露，而被問是否MIRROR全員出席，他說：「唔通李安導演搵佢哋拍戲，我都阻住佢哋？都唔好意思啦。」但他相信隊友抽到時間的話，都一定想全體出席。

MIRROR其中10位成員今日出席團綜《MIRROR ACE》記者會。（盧振輝攝）

聞天祥讚一人分飾兩角 Stanley坦言失望在於差半步

儘管Stanley未能入圍，但金馬執委會執行長聞天祥公布名單時特別提到他是「遺珠」：「他在片子裡其實算是一人分飾兩角，是一對雙生兄弟，但個性迥然不同，一個是書生、一個是浪子，他在處理角色，他跟宋芸樺很多情感戲，從前面的純情到後面的情慾，他的表現得到很好的迴響。」Stanley感謝對方點名讚賞，被問未能入圍會否失望，他坦言：「你問我失望，一定係有嘅，始終因為……個失望在於爭半步囉我會覺得，同埋因為我哋套戲係比較文藝嘅戲，所以我相信票房一定有壓力，出到嚟，所以本身都好想有多啲唔同嘅提名，令到多一個機會比大家關注多啲呢套戲，或者有個機會大家有個原因再入場支持，呢個反而係最大嘅想帶畀團隊嘅嘢，但係唔緊要，我都好恭喜所有入圍嘅人，最主要今年有好多香港嘅演員、團隊入圍，證明我哋香港嘅人係叻！」

儘管Stanley未能入圍，但金馬執委會執行長聞天祥公布名單時特別提到他是「遺珠」，對一人分飾兩角處理得很好。

被問未能入圍會否失望，Stanley坦言：「你問我失望，一定係有嘅，始終因為……個失望在於爭半步囉我會覺得，同埋因為我哋套戲係比較文藝嘅戲，所以我相信票房一定有壓力，出到嚟，所以本身都好想有多啲唔同嘅提名，令到多一個機會比大家關注多啲呢套戲。」（盧振輝攝）

《告別的年代》登多倫多影展 Stanley表示大開眼界

早前Stanley及《告別的年代》團隊帶著這套電影參與多倫多國際影展（TIFF）的「特別放映單元」，他認為是大開眼界，能用電影去認識世界：「你會見到大家點樣用電影去交流，好多人未必識我哋講緊嘅語言，可能外國人未必知，但係其實佢哋好感受到究竟套戲裡面想表達嘅情緒，呢樣嘢就唔係語言上面嘅限制，所以其實咩語言，廣東話都得，只係入面嘅內容，佢哋都有機會經歷咗套戲入面想講嘅嘢。」

早前Stanley及《告別的年代》團隊帶著這套電影參與多倫多國際影展（TIFF）的「特別放映單元」，他認為是大開眼界，能用電影去認識世界。（Instagram：stanleysc_）

東京出席《綁架遊戲》首映 戴耳機聽日文翻譯問題體驗新鮮

此外，日前他與韓星李準基、日本的坂口健太郎和岡崎紗繪、台灣的柯佳嬿、新加坡的黃思恬、菲律賓的Joel Torre及泰國的Praew Narupornkamol Chaisang，於東京出席亞洲劇集《綁架遊戲 kiDnap GAME》首映禮，跟日本觀眾見面，亦登上日本新聞報道。他說：「好開心，其實都係一個好特別嘅經驗，我覺得好神奇啊呢件事，同埋今次因為好多唔同地方，我覺得最得意嘅經驗就係我戴住個耳機聽住個翻譯，即場翻譯返記者問題，即場去聽個翻譯，我覺得都幾有趣呀呢件事。（記者：見到你都有用日文自我介紹。）嗰啲好水皮，基於尊重返個地方，我都係好水皮咁講咗一句。」

日前他與韓星李準基、日本的坂口健太郎和岡崎紗繪、台灣的柯佳嬿、新加坡的黃思恬、菲律賓的Joel Torre及泰國的Praew Narupornkamol Chaisang，於東京出席亞洲劇集《綁架遊戲 kiDnap GAME》首映禮。（Oricon News）

Stanley說：「好開心，其實都係一個好特別嘅經驗，我覺得好神奇啊呢件事，同埋今次因為好多唔同地方，我覺得最得意嘅經驗就係我戴住個耳機聽住個翻譯，即場翻譯返記者問題，即場去聽個翻譯，我覺得都幾有趣呀呢件事。」（盧振輝攝）

避談月底飛東南亞行禮：始終係私人事 相信隊友都想出席

而早前完成過大禮的Stanley，近日被傳媒爆料指他將於本月底與未婚妻李炘頤（Alina）飛往東南亞舉行婚禮，他未有回答消息是否屬實：「唔透露喇，呢件始終係私人事，我唔想用太多公眾資源去Focus喺一個好私人嘅事，入面都有好多唔同artist朋友，我都唔想件事太Public。」Edan見狀亦幫手解圍：「真嘅咩？都唔知幾時呀，佢都未同我講。」至於屆時是否MIRROR全員出席，Edan繼續表示不知道日期：「我都唔知使唔使留個期俾佢啊？」而Stanley就表示：「最主要係我相信大家都好忙，如果出席到佢哋一定會出席，我成日都舉例，如果李安導演搵佢哋拍戲，我都唔好意思佢阻住佢哋啦，個舉例係咁，所以我相信佢哋每一個都會想出席。」

早前完成過大禮的Stanley，近日被傳媒爆料指他將於本月底與未婚妻李炘頤（Alina）飛往東南亞舉行婚禮，他未有回答消息是否屬實：「唔透露喇，呢件始終係私人事，我唔想用太多公眾資源去Focus喺一個好私人嘅事，入面都有好多唔同artist朋友，我都唔想件事太Public。」（盧振輝攝）

至於屆時是否MIRROR全員出席，Stanley就表示：「最主要係我相信大家都好忙，如果出席到佢哋一定會出席，我成日都舉例，如果李安導演搵佢哋拍戲，我都唔好意思佢阻住佢哋啦，個舉例係咁，所以我相信佢哋每一個都會想出席。」（盧振輝攝）

公開雪地婚照花絮 Stanley透露由Alina構思

日前Alina貼出三月時去雪地拍攝的婚照花絮，對於滑雪主題，Stanley透露是未婚妻主意：「我哋想件事特別，同埋我哋鍾意滑雪，個景真係好靚！我哋滑緊嘅時候，有啲人都真係滑緊雪，喺側邊都會歡呼，嘩，好正啊！（記者：會唔會好凍？）嗰陣時三月好少少，屬於春天嘅時間，就好啲。」

Stanley及Alina婚照有藍天白雲，仲有雪山美景。（IG@alinaln_）

邱士縉向未婚妻高呼：「我愛你！」（IG@alinaln_）

絕美雪山婚照。（IG@alinaln_）