Anson Lo獲Cue后吳安儀封為「桌球ACE」　姜濤為獎金搏盡超好勝

MIRROR今日（4日）舉行團綜《MIRROR ACE》記者會，除了隊長楊樂文（Lokman）及王智德（Alton）外，其餘10位成員皆有出席，同場還有有份參與節目的世一「四眼Cue后」吳安儀，活動於觀塘一個新商場舉行，三層全被粉絲逼滿。講到與12子較量桌球後的感覺，吳安儀說：「其實嗰日個個都發揮得好好，如果我真係要揀個Ace，我會揀Anson Lo，原來佢先係秘密武器！」Anson Lo就說自己靠運氣，當隊友AK指他是「桌球黑帶」，他笑言：「紅帶啫！」然後10位又互選心目中的「古惑ACE」和「好勝ACE」，結果Edan（呂爵安）及姜濤分別高票當選，Edan被Jer大爆輸了都要搞事擾敵，所以輸了都有錢攞；而「好勝ACE」姜濤直認為錢而搏到盡，Stanley指：「貧富懸殊就係咁產生，越有錢嘅人就越想要多啲錢。」姜濤之後更自爆：「節目組爭我哋1000蚊獎金，我追咗佢三日。」

（盧振輝攝）

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Jer打邊爐獲隊友封為「Vivienne」 口裡說不但點超多餸

至於Ian（陳卓賢）及Edan（呂爵安）就平均當選「策略ACE」，講到「口裡說不，身體卻很誠實ACE」，站在最遠位置的隊友們都要特地走過去投阿Jer（柳應廷）一票，然後Edan（呂爵安）、邱士縉（Stanley）大爆他是「Vivienne」（《老表你好Hea!》中細細粒飾演角色），二人一唱一和：「話說有日宵夜，我哋話不如一齊打邊爐，咁難得大家可以一齊食嘢，佢話『唔好啦，好攰呀……我唔食呀，要減肥呀，好飽呀，返屋企喇！唔喇唔喇！』」不過經Edan、Stanley及Anson Lo（盧瀚霆）「PUA」下，他就乖乖就範，之後Edan再爆料：「我哋就PUA佢啦，成功去咗啦，開始點餐喇，佢就『午餐肉吖、蝦餅吖、黑毛豬吖、肥牛吖……』係咁點！本身話唔使點，最尾佢食最多！我哋就形容佢係Vivienne喇，『要唔要響鈴？要！梗係要啦！』」之後阿Jer亦放棄掙扎，表示：「Vivienne差唔多飽喇！」

（盧振輝攝）

辯稱幫隊友叫嘢食 Edan：打邊爐可以搵佢代言

10位受訪時，Jer辯稱：「我幫大家嗌嘢食，上次打邊爐，佢話我口裏說不，但係又唔想浪費食物，咁我咪幫佢哋食晒囉，嗌到成枱就係因為我知佢哋好大食。」姜濤和陳瑞輝（Frankie）都忍不住：「不如你認咗佢啦，呢個moment仲要兜嘅？」阿Jer就對姜濤說：「喂！大佬你講到自己冇食嘢咁喎，搞錯呀！」Edan亦加把嘴，叫火鍋店可以考慮找Jer代言：「打邊爐可以搵佢代言啊！佢唔止一次，前排本身又話食飯，佢話食海鮮，蒸氣火鍋，又話咁肥唔好啦！點知都係照打邊爐都係照食，唔明個分別喺邊。」被問會否約細細粒本人Battle，Edan笑謂：「佢細細粒，你大大粒囉！」Jer：「當然好啦，食嘢，吃播！」

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Anson Lo桌球技獲吳安儀讚賞 姜濤盛讚Ian 30秒

而Anson Lo對於可以贏到Cue后吳安儀，直言：「嗰吓係幸運之神嘅眷顧，就係嗰一刻，大家都應該suppose打定輸數，講真點會入？同埋大家睇返，嗰吓入呢⋯好高難度，唔係直線，係嘭嘭嘭嘭嘭Boom就入咗，撞幾下咁樣入㗎 ！所以真係好彩！佢話好彩都係一個天賦，多謝多謝。」他又笑言幼稚園桌球校隊：「冇考到黑帶，所以生疏咗少少，而家攞返少少記憶，所以最後尾嗰下先打到。」而有桌球底的邱傲然（Tiger）都有被吳安儀讚賞，他表示：「又唔可以講話係較量嘅，都係學習囉，最衰有球證，如果唔係我可以幫佢執波。佢教咗我幾下，所以終生都有受用，以後同屋企人打波都可以同佢講。」活動上，Ian又透露其中一個環節要讚姜濤30秒，於是姜濤應記者邀請下反讚Ian：「我覺得……Ian係一個好聰明，聰明得嚟都係會配合返大家嘅，有時太聰明，我哋都跟唔到佢，佢都願意停低腳步遷就我哋。仲有作曲、作詞啦⋯⋯」他笑言30秒都不夠講。

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「古惑ACE」Edan被爆袋幾皮獎金 「好勝姜濤」帶傷仍搏到盡

《MIRROR ACE》是最多獎金的一輯團綜，眾成員指Edan贏得最多獎金，Tiger更大爆：「佢袋咗幾皮嘢落袋呀！」問到是否因為最古惑所以獲勝，Edan連忙否認：「唔好咁講嘢，有實力㗎，我好多係用實力贏㗎！（Anson Lo：最多錢嗰個攞最多錢！）吓？姜濤攞好多錢咩？多錢過我嗰個話我攞最多錢喎。」他說今次節目每一集都有很多獎金，懷疑將本來用作出埠拍攝的Budget撥出，但確實大家都玩得很享受，遊戲性強，大家又玩得放鬆自在。此外，Frankie又大爆「好勝ACE」姜濤事蹟：「姜濤係票選好勝第一呀嘛，我記得我有一日都同佢part，佢話隻腳有少少拉拉地，唔想咁激動，我哋就話『咁我哋不如輕鬆玩啦，贏唔贏到都冇所謂。』點知佢都唔輕鬆！嗰個好勝心都好難忘呀！真係好好勝㗎！」

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姜濤認近日低調養狗仔 AK搞笑：喺街見到記得幫佢狗仔打返格

此外，早前佘詩曼爆姜濤養了狗仔，他回應：「係，因為係緣份，但係我就想低調啲。（記者：搞唔搞得掂）OK呀OK呀，佢係一個我當咗係我個仔咁樣。」他都有跟隊友分享狗狗照片，陳卓賢亦有介紹寵物用品店給他，姜濤表示：「我希望佢健康地成長。」被問會否帶狗仔去跑步，他說：「會，但係我都會低調啲嘅盡量，希望大家俾啲空間我同我嘅狗仔。」此時AK搞笑謂：「喺街度見到記得幫佢狗仔打返格。（Jeremy：姜濤唔使打，淨係隻狗仔要打！）（Stanley：因為佢會戴口罩。）」場面十分歡樂，而姜濤亦透露母親會幫忙一起照顧狗狗。

（盧振輝攝）

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