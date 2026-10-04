東張西望｜賣家網上賣$1,300球拍遇新式騙案　戶口遭清空蝕30萬

TVB節目《東張西望》今日（4日）報道了一宗騙案，苦主阿Ken表示自己在拍賣網放售一件約1,300元的乒乓球拍，但竟然損失三十萬。阿Ken指很快就有買家找上門，但買家未見面就已經過數，更傳送付款通知書，聲稱已經付款。但除了付款通知書外，還有一條超連結，表示要做「銀行驗證」才能成功收款。

苦主阿Ken表示自己在拍賣網放售一件約1,300元的乒乓球拍，但竟然損失三十萬。(節目截圖)

苦主阿Ken。(節目截圖)

阿Ken戶口存款遭清空

阿Ken跟足對方指示點進連結，可惜驗證不到，買家就表示銀行客服會聯絡他，協助完成驗證。為了取得那1,300元，阿Ken跟足假平台客服的指示，於多間銀行多次輸入「驗證碼」：「CS打畀我嘅時候就教我去銀行account做個驗證碼，佢同我講嘅時候話我畀個驗證碼你，做個驗證之後就可以攞返嗰1,300元。個銀碼係19,858元，做完之後發現啲錢唔見咗喎，唔知幾時畀返錢我㗎，就話唔緊要㗎，你做咗個驗證之後呢，個銀碼就會退返畀你。」於是阿Ken就相信了對方，跟著對方的指示做。

阿Ken跟足假平台客服的指示，於多間銀行多次輸入「驗證碼」。(節目截圖)

阿Ken跟足假平台客服的指示，於多間銀行多次輸入「驗證碼」。(節目截圖)

阿Ken山窮水盡才對此起疑

阿Ken做了這個動作後，錢沒有退到他的戶口，對方還聲稱阿Ken的戶口被封鎖，問他有沒有另外的銀行戶口。阿Ken相信了對方的說話，繼續用另一銀行輸入「驗證碼」：「嗰時我都仲信佢㗎，我都仲信佢個CS㗎真係，因為覺得咁大間公司嘅購物平台，我Total個數幾乎30幾萬都冇咗。」當阿Ken山窮水盡，他才對此起疑，致電銀行查詢才發現被騙，他馬上去報警求助，可惜警方向他表示追回款項的機會渺茫。