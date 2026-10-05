郭子豪洩《金秘書》獲呂頌賢等加盟　盧瀚霆多謝劇透：佢先夠份量

MIRROR其中10位成員昨日（4日）出席團綜《MIRROR ACE》記者會，盧瀚霆（Anson Lo）被問到主演劇集《金秘書為何那樣》結局及陣容被郭子豪劇透一事，事緣首次參演ViuTV劇的前TVB演員郭子豪，他分享劇集花絮照，當中就包含了大結局Anson Lo與Ivy So（蘇雅琳）的婚禮照，並揭露了多名前輩呂頌賢、童愛玲、林俊賢重磅加盟，雖然郭子豪已快速del相，但已被網民留底，Anson Lo就說：「多謝佢，因為佢先夠份量可以做依個咁大嘅劇透，本身我都好想。」

MIRROR其中10位成員昨日（4日）出席團綜《MIRROR ACE》記者會。（盧振輝攝）

盧瀚霆（Anson Lo）被問到主演劇集《金秘書為何那樣》結局及陣容被郭子豪劇透一事，並有所回應。（盧振輝攝）

郭子豪貼出的大合照所見，Anson Lo身穿白馬王子西裝，而Ivy So則穿露肩婚紗，背景字樣清晰見到「WELCOME TO THE WEDDING OF Smile & Y.C」。而這張大合照中，亦有飾演雙方家長的前輩，包括呂頌賢、童愛玲及林俊賢，而Anson Lo被問到事件，他多謝郭子豪：「多謝佢，因為佢先夠份量可以做依個咁大嘅劇透，本身我都好想，有1秒諗過，好想post，俾大家知道我哋有啲好正嘅cast，但係我唔夠膽，子豪梗係夠膽，佢post咗就好開心，因為金秘書除咗有本身大家知嘅班底之外，譬如做我爹哋媽咪嘅、做金秘書嘅爹哋嘅，都係一啲終極大前輩。佢哋除咗拍戲上教我哋好多嘢，或者現場教我哋好多嘢，佢哋傾咗好多呢幾十年嘅一啲拍戲、拍劇嘅模式，話返俾我哋聽，所以見識良多、見識廣博。」

首次參演ViuTV劇的前TVB演員郭子豪，他分享劇集花絮照，當中就包含了大結局Anson Lo與Ivy So（蘇雅琳）的婚禮照。（葉志明攝）

結局婚禮大合照所見，Anson Lo身穿白馬王子西裝，而Ivy So則穿露肩婚紗，背景字樣清晰見到「WELCOME TO THE WEDDING OF Smile & Y.C」而這張大合照中，亦有飾演雙方家長的前輩，包括呂頌賢、童愛玲及林俊賢。（Instagram：arnoldkwokk）

Anson Lo多謝郭子豪劇透：「多謝佢，因為佢先夠份量可以做依個咁大嘅劇透，本身我都好想，有1秒諗過，好想post，俾大家知道我哋有啲好正嘅cast，但係我唔夠膽，子豪梗係夠膽，佢post咗就好開心，因為金秘書除咗有本身大家知嘅班底之外，譬如做我爹哋媽咪嘅、做金秘書嘅爹哋嘅，都係一啲終極大前輩。」（盧振輝攝）

與前輩們合作，Anson Lo說：「佢哋除咗拍戲上教我哋好多嘢，或者現場教我哋好多嘢，佢哋傾咗好多呢幾十年嘅一啲拍戲、拍劇嘅模式，話返俾我哋聽，所以見識良多、見識廣博。」（盧振輝攝）

呂爵安（Edan）入行以來，被指與同樣姓呂的前輩呂頌賢似樣，如今Anson Lo搶先一步跟對方合作，問到覺得Edan與呂頌賢似樣與否，他表示：「我覺得唔似。」Edan則回應：「佢一定話『人哋靚仔過你好多！』」不過Anson Lo說：「no comment，兩個Individual㗎嘛，冇得對比啊大佬，希望大家期待吓！」

呂爵安（Edan）入行以來，被指與同樣姓呂的前輩呂頌賢似樣，如今Anson Lo搶先一步跟對方合作，問到覺得Edan與呂頌賢似樣與否，他表示：「我覺得唔似。」（盧振輝攝）

對於Anson Lo話自己唔似呂頌賢，Edan回應：「佢一定話『人哋靚仔過你好多！』」不過Anson Lo說：「no comment，兩個Individual㗎嘛，冇得對比啊大佬。」（盧振輝攝）