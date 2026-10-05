女神2｜吳旭東「霸總上身」用身體為阮嘉敏暖手　女神羨慕到尖叫

TVB節目《女神配對計劃2》昨日（4日）播出「霸總」吳旭東Man爆登場，令阮嘉敏大嘆「心臟負荷唔嚟」。在玩「爭櫈仔」遊戲時，吳旭東一見到關鍵詞「暖」就衝出去搶椅子，他超霸氣的把椅子搬到阮嘉敏面前面對面坐着，讓阮嘉敏不禁表示：「我都覺得佢好癲，成張櫈擺喺我面前望住我。」

「霸總」吳旭東Man爆登場。(節目截圖)

吳旭東一見到關鍵詞「暖」就衝出去搶椅子，他超霸氣的把椅子搬到阮嘉敏面前面對面坐着。(節目截圖)

Mark神助攻吳旭東

之後阮嘉敏需要把手浸在冷水中，由「求愛勇者」來幫她弄暖被浸冰的手。其中一位「求愛勇者」Mark放棄自己與女神同枱的機會，把阮嘉敏直接帶到吳旭東面前，讓吳旭東來溫暖她，還說：「只有佢可以暖到你個心！」Mark的行為令一班花生團都感動，劉倬昕大讚：「Mark係神助攻啊！」連吳旭東都感動地表示要感謝Mark。

Mark放棄自己與女神同枱的機會，把阮嘉敏直接帶到吳旭東面，讓吳旭東來溫暖阮嘉敏。(節目截圖)

Mark神助攻。(節目截圖)

花生團睇到好激動。(節目截圖)

吳旭東不忍心再見到阮嘉敏雙手浸在冷水中

當去到吳旭東時，阮嘉敏已經是第三次把手浸在冷水中，她一把手浸下去，吳旭東就已經衝出來拉起她雙手，把阮嘉敏雙手放在自己身上，試圖令她的手變暖。吳旭東飛身護花的舉動引來全場女嘉賓連聲驚呼，紛紛大讚他男子氣概十足。吳旭東還「霸總上身」對着阮嘉敏說：「我說過我會來香港找你，這是第一步，還有二三四五步，我會堅定不移地選擇你，相信我！」

吳旭東衝出來這個行為很man。(節目截圖)

吳旭東唔忍心再見到阮嘉敏雙手浸在冷水中。(節目截圖)

吳旭東獲得一致讚好

阮嘉敏事後表示：「好癲啊！我30幾歲，唔後生㗎啦！咁激我心臟負荷唔嚟啊！」除了在場的女神驚叫外，吳旭東還獲得在場一班「求愛勇者」的歡呼，另外網上亦有不少網民都大讚吳旭東。

吳旭東還獲得在場一班「求愛勇者」的歡呼。(節目截圖)