何艷娟罕有談及「30億前夫」關係　直言與吳志誠如家人般緊密

2014年港姐季軍何艷娟曾在TVB工作，然而多飾演閒角與綠葉角色，較為人熟悉的有《宮心計2深宮計》中的司珍房女史「鶯鶯」及《愛·回家之開心速遞》中的龍作蜜（Vivian）。2018年她被爆與年長自己40載、身家達30億的澳博前營運總裁吳志誠結婚，然而這段婚姻僅維持了短短8個月。最近何艷娟於接受訪問時，敞開心扉談及這段過去的婚姻及前夫的關係。

何艷娟談及前夫。（IG@katherine_hoyk）

何艷娟強調從不後悔當時結婚的決定

何艷娟坦言這段8個月的婚姻給她帶來了一生中最大的考驗和掙扎，雖然有傳她於離婚時獲得高達3億元的巨額贍養費，令其生活優裕無憂，但她回顧那段時光時坦言，排山倒海的輿論壓力曾為她帶來極大心理負擔。隨著時間的推移，何艷娟才逐漸學會釋懷，但始終強調，不曾後悔過當初的選擇。

何艷娟強調從不後悔當時結婚的決定。（資料圖片）

何艷娟與前夫吳志誠關係很好

何艷娟面對外界對她和吳志誠婚變原因有不少的揣測，她表示其實二人關係一直維持著友好。她形容前夫是極度善良的好人，更稱他是改變她生命的貴人，即使在離婚後的低潮時期，他仍然提供支持和安慰。何艷娟強調，二人不是不歡而散，而是在相處中自然地選擇分開，如今仍保有如家人般的親密聯繫，有時仍會相談近況，甚至上人生抉擇時亦會向對方徵詢意見。

何艷娟與前夫吳志誠關係很好。

何艷娟不排除將來生育後代

關於謠傳她渴望生三個小孩卻因吳志誠的不願意而起爭執一事，何艷娟公開否認。她自認是戀愛腦，喜歡成熟穩重的男士，但經歷婚姻後，對未來是否再次結婚持保留態度，認為結婚後伴隨著枷鎖與責任，容易產生矛盾摩擦。然而，她也不排除將來生育後代，直言如果一生不結婚，也沒有孩子，她將感到孤單，因此期望未來能有孩子作伴。