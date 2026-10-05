女神2｜母胎單身林福明是年輕才俊　「謎之男人味」成功吸何沛珈

由林盛斌（Bob）主持的TVB戀愛真人騷《女神配對計劃2》於昨日（4日）播出第五集，在這充滿競爭的五角枱淘汰環節中，五位女神何沛珈（Roxanne）、阮嘉敏（Mandy）、陳若思（Amber）、俞可程（Kanis）及郭珮文（Juliana）與16位求愛勇者展開了激烈的比拼。

何沛珈情傾A0男？(節目截圖)

「A0 CEO」林福明是年輕才俊

本集最具亮點之處，無疑是「A0 CEO」林福明的表現。這位平日身兼科技公司創辦人與大學講師、坐擁4間公司的年輕才俊，在沒有戀愛經驗的情況下，竟能成功脫穎而出。在搶櫈仔環節中贏取了與Roxanne共進甜品的通關資格，更打敗眾強敵，贏得與她單獨約會的特權，令場內氣氛一度陷入瘋狂。

林福明仲係母胎單身。(節目截圖)

林福明用外套輕搭何沛珈肩膀

在這次的遊戲環節中，Roxanne設定了「男人味」為通關密碼。三位爭奪資格的勇者，包括林福明（Tony）、陳萬龍（Man Lung）和劉宏偉（Ares），需要用外套輕搭Roxanne的肩膀，並在耳邊訴說一句浪漫情話。林福明一度毫無信心地表示：「都唔知講乜好。」然而，全場觀眾和「金牌媒人」Bob均全力支持：「我哋鼓勵吓Tony好冇呀？」全場求愛勇者及女神都拍手給予鼓勵，立即讓他有了信心。

林福明用外套輕搭何沛珈肩膀。(節目截圖)

林福明以「謎之男人味」成功吸引了何沛珈的注意

最終，當林福明完成任務後，Roxanne對他的表現讚不絕口，甚至Kanis也表示感受到Roxanne「有啲心動」。Mandy亦給予極高評價，令林福明在場上的表現被譽為出乎意料的成功。即便Roxanne對Tony曾有保留，但這次林福明以「謎之男人味」成功吸引了她的注意，贏得了單獨約會的機會。

林福明以「謎之男人味」成功吸引了何沛珈的注意。(節目截圖)