沈可欣認《愛回家》後主力湊仔　楊證樺澄清啟德體育園保安爭議

無綫藝員沈可欣與老公楊證樺昨日（4日）出席新劇《驅魔速遞》煞科宴，沈可欣接受《香港01》訪問時表示自己入行超過20年，但在新劇中迎來極大挑戰與突破，角色無論在情感還是動作上均有發揮。

《驅魔速遞》煞科宴。(盧振輝 攝)

沈可欣與老公楊證樺一同出席新劇《驅魔速遞》煞科宴。(盧振輝 攝)

《開心速遞》結束 沈可欣主力湊仔

而談及深受觀眾喜愛的《愛·回家之開心速遞》， 沈可欣表示主力照顧小朋友：「咁我而家我咪主力睇住小朋友先囉。咁如果有工作公司安排到嘅，我都會係好樂意去繼續做嘅咁樣。」她亦強調與《愛·回家》一班演員感情深厚，私下依然經常聚餐聯絡。

沈可欣坦言自《愛·回家之開心速遞》完結後收入有受影響。(盧振輝 攝)

沈可欣每晚8點都會睇《愛·回家之三代糖》

提到《愛·回家之三代糖》近期的改動與網民評價，沈可欣笑言自己每晚8點都會「送飯睇劇」：「我覺得可能係大家太習慣我哋九年開電視就見到某一班人，某一個劇情，某一啲嘅故事去follow up嘅。咁而家新嘅橋段，新嘅人呢，可能真係需要嘅時間去適應啦。咁觀眾可能再畀多少少時間去認識下，可能你哋會好開心，接受呢班人。」

沈可欣覺得大家都需要時間去適應。(盧振輝 攝)

楊證樺首度回應早前啟德體育園保安趕記者的爭議

另一邊廂，楊證樺則首度回應早前啟德體育園保安趕記者的爭議，有網民曾質疑涉事保安公司是否由楊證樺旗下管理，對此他嚴正澄清，指自己早在事件發生前，已因理念及做法分歧，與啟德體育園原先的外判保安公司終止合作並分道揚鑣：「我就想透過呢個機會，就講返畀所有人聽。我舊嗰間公司其實已經離開咗啦，我新而家呢間保安公司叫Aegis Security。咁變相就係我會重新再做過一個保安嘅項目啦，叫做嚟緊啟德體育園，其實有啲項目都傾緊，預備都會入返去。」楊證樺指新公司正洽談啟德體育園未來的保安項目，希望很快能以「啟德隊長」身份再與大家見面。

楊證樺希望很快能以「啟德隊長」身份再與大家見面。(盧振輝 攝)

楊證樺強調其經營理念必定是親民行先

楊證樺提到成立新公司的初心，是希望幫助近期欠缺工作的台前幕後演藝兄弟姊妹，利用演藝人員本身的親和力與溝通技巧，再配合專業保安紀律管理，達到事半功倍的效果。他強調其經營理念必定是：「我用親民行先嘅，我永遠同啲夥記講，一定係以禮待人。」

楊證樺強調其經營理念必定是親民行先。(盧振輝 攝)

楊證樺主張摒棄傳統保安粗暴惡劣的態度

楊證樺寧願摒棄傳統保安粗暴惡劣的態度：「咁始終我覺得我哋有個身份可能會覺得親民啲啦，咁都想畀返啲觀眾有一個感覺係其實保安唔係真係一定要好好惡呀，又或者好以前嗰個感覺，我希望會係新潮啲，即係親民啲同埋親和力多啲咁樣。因為以往呢，其實Security畀人嘅感覺呢，係惡死能登同好粗暴咁對待每一個觀眾。咁樣但係調返轉頭，其實每一位入場嘅觀眾都係買開心㗎嘛，佢並不是要受你氣㗎嘛，咁所以我一直都同我啲夥記講，永遠你係保安嘅層面上面，你做返保安上面嘅程序，但係必須要禮貌行先。」沈可欣亦笑言無劇拍時會幫忙出勤，認為藝人身份做保安更具親切感，能令現場觀眾更加開心。