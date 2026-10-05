倪嘉雯首演悲角為入戲避見朋友停做Gym　MYNT出道數月未敢稱歌手

藝人倪嘉雯（Carmen）昨日（4日）出席《驅魔速遞》煞科宴時接受《香港01》訪問，談及拍攝新劇的得著與最新近況。Carmen指自己在新劇中飾演一名護士，與飾演醫生男友的丁子朗，以及飾演其兄長的吳偉豪有大量對手戲。角色一開頭便昏迷了兩集，更是一個非常悲慘的情緒角色，與她平時「笑哈哈」的真人性格形成極大反差。

《驅魔速遞》煞科宴。(盧振輝 攝)

倪嘉雯指自己在新劇中飾演一名護士，與飾演醫生男友的丁子朗及其哥哥的吳偉豪有大量對手戲。(盧振輝 攝)

為留住悲傷情緒 推朋友約會暫停做Gym

為了演好這個悲情角色，倪嘉雯下了不少苦功。她透露角色雖然屬於單元性質、不需要日日開工，但通告貫穿整套劇，令她深怕一旦抽離就難以重新投入：「我反而唔想自己抽離啊，我驚離開咗，做返平時開心嘅倪嘉雯呢，我就入唔返咁慘嘅情緒。」因此在拍攝的三個月期間，她婉拒了所有朋友的打邊爐等約會：「我唔敢出去，我話你等我煞咗科先啦，因為我唔想自己好開心，我唔想玩開咗個心，就收唔返嚟咁樣。」她甚至為了維持悲傷心境而暫停做 Gym：「因為呢套劇我停咗做Gym，因為做運動係會有安多酚，會開心㗎嘛。」直至劇集殺青，她笑言終於可以重新投入運動，兼為魔音女團快歌備戰。

床邊偷睇丁子朗吳偉豪喊戲 獲益良多

談到印象最深的一場戲，倪嘉雯笑言是自己躺在床上扮昏迷時，偷睇「男友」丁子朗與「哥哥」吳偉豪的喊戲。她大讚二人演技精湛：「有一場我係昏迷咗啦，咁佢哋喺我床邊喊啦，佢哋係講緊，可以一分鐘內就可以眼紅紅眼濕濕。」私底下她亦積極向二人請教秒速落淚的心得，坦言今次拍攝讓自己在演繹悲情戲上增強了不少信心：「跟住佢就同我分享啲心得，跟住我就覺得真係袋到嘢落袋。」

倪嘉雯笑言是自己躺在床上扮昏迷時，偷睇「男友」丁子朗與「哥哥」吳偉豪的喊戲。(盧振輝 攝)

出道數月未敢自稱歌手

除了戲劇方面的發展，倪嘉雯作為魔音女團成員之一，團體於6月6日正式出道並推出了第二首新歌。被問到歌唱表現時，Carmen 相當謙虛地笑言至今仍「未接受到自己係歌手」。她表示團員目前每週仍堅持上兩至三堂聲樂課，連音樂監製也讚她們的歌聲比以前穩定，改善了「雞仔聲」問題。

倪嘉雯表示團員目前每週仍堅持上兩至三堂聲樂課。(盧振輝 攝)

讚隊長 Sabrina 旗袍造型似王家衛電影

提及早前女團拍攝旗袍造型相引來熱議，Carmen 透露當天拍攝前並未試穿，幸好六位成員平日皆有控制飲食及練舞。她更大讚相片充滿王家衛電影的獨特質感，並點名大讚隊長Sabrina：「因為佢個樣係有少少mix又白淨淨咁樣，，所以呢嗰個感覺係好新鮮。因為你平時著旗袍都好似中國古典味多啲，但佢有少少mix呢，就會同我哋平時睇開嘅唔同，咁我就覺得幾特別喎。」