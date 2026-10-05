李泳豪透露老婆靠一招冧老爺　鼎爺身體狀況大躍進：一日我諗四餐

藝人李泳豪昨日（4日）出席新劇《驅魔速遞》煞科宴，他接受《香港01》訪問時大談自己與家人的近況。劇中他飾演一名十分迷信的父親，不惜花費大量金錢為兒子祈福作法，甚至逼兒子練神功。李泳豪笑言現實中的自己其實相當理性，喜愛科學與宇宙學，絕對不會盲目迷信。談到一直備受觀眾喜愛的《愛·回家之開心速遞》，李泳豪表示自己與同劇演員經常開心聚餐，同時他表示拍完就接着拍《驅魔速遞》，但之後就沒有安排。被問到收入方面，他坦言「一定係少咗㗎啦」，不過自己有另一個發展，就是影片平台YouTube。

《驅魔速遞》煞科宴。(盧振輝 攝)

李泳豪被問到收入方面，他坦言「一定係少咗㗎啦」。(盧振輝 攝)

鼎爺身體狀況大躍進

對於父親李家鼎（鼎爺）最近的身體狀況，李泳豪帶來了好消息！他透露鼎爺現時精神奕奕，說話時中氣十足，最重要的是胃口大開。豪仔指鼎爺：「之前佢最差嘅時候係唔想食嘢，咁佢而家係一日我諗四餐，同埋成日口痕，成日搵嘢嚟食。」不過，為了鼎爺的健康著想，醫生吩咐要嚴格控制飲食並多做運動鍛鍊肌肉，所以家人都會為他好好把關。說到幕後功臣，李泳豪直指是台灣籍老婆Agnes的功勞，他表示Agnes哄得鼎爺十分開心：「我太太係對照顧老人家呢方面好叻嘅。（好似哄小朋友咁？）又唔可以太過小朋友，佢都仲有自己嘅尊嚴嘅。」

李泳豪透露鼎爺身體好咗好多。(盧振輝 攝)

李泳豪透露老婆靠一招冧老爺

李泳豪大讚老婆持家有道，由於鼎爺熱愛下廚，老婆便投其所好，經常與老爺交流煮食心得，討論食材與準備功夫。李泳豪笑指老婆非常注重健康，主張高纖維、多蔬菜的飲食，現時老婆已成為了家中的「主廚」，主力負責入廚，而鼎爺則從旁指導或親自調製醬汁，一家人相處其樂融融。

李泳豪笑指老婆非常注重健康。(盧振輝 攝)

李泳豪表示施明的後事已經處理妥當

另外，關於母親施明的後事跟進，李泳豪表示一切已經處理妥當：「尋日先睇完我媽咪。」他指鼎爺因為忙於開工未有同行，但李泳豪已計劃下星期再約父親一同探望，他表示鼎爺知道施明的安葬處後：「安心咗好多！」李泳豪亦特別藉此機會感謝大眾，坦言十分感動，感激許多充滿愛心的香港市民透過不同社交平台私訊他，提供各種有用資訊和幫助，令他終於得知施明的安葬處。。