柳影虹罕有露面狀態極佳　憑《換到千般恨》一曲成名嫁助理處長

近日，久未在幕前活躍的資深女星柳影虹（柳姐）罕有露面，與資深監製楊紹鴻聚餐，楊紹鴻在其社交平台發佈飯局的相片，柳影虹雖然年屆七旬，但依然保養得宜，氣質高貴，風采與當年演唱《少女慈禧》時相比可謂毫無遜色，力證歲月不敗美人。這位曾經叱咤香港電視圈與樂壇的雙棲藝人，再次喚起了無數電視迷與樂迷的集體回憶。

柳影虹與資深監製楊紹鴻聚餐。（FB＠楊紹鴻）

憑獨特唱腔紅極一時獲封「柳九場」

1955年出生的柳影虹，於1977年畢業於麗的電視（亞洲電視前身）第二期藝員訓練班，甫出道便在古龍武俠劇《三少爺的劍》中擔綱女主角慕容秋荻，起點極高。不過，真正讓她紅遍大街小巷的，是她那極具韻味的「中式小調」唱腔。

1979年，柳姐為武俠劇《天蠶變》演唱插曲《換到千般恨》，淒美的歌聲深入民心；1984年更憑電視劇《少女慈禧》同名主題曲攀上事業頂峰。在七、八十年代的香港，夜總會文化盛行，柳姐的歌唱事業達到巔峰，她是彌敦道多間頂級夜總會的重點駐場歌手。她曾笑言，當年鄭裕玲被稱為「鄭九組」，而她自己則是「柳九場」——每晚連走九場演出，受歡迎程度可見一斑。1986年，她轉投無綫電視（TVB），參演過《生命之旅》及《霓虹姊妹花》等多部經典劇集，演技同樣備受肯定。

《霓虹姊妹花》中的柳影虹。（劇集截圖）

《換到千般恨》是1979年作品，麗的電視劇《天蠶變》插曲，由柳影虹主唱、盧國沾填詞。(亞洲電視影片截圖)

為盡孝道急流勇退

正當演藝事業發展得如日中天之時，柳影虹卻在1994年毅然選擇與TVB提前解約，淡出娛樂圈。原來，一切都是為了「孝道」。當年她的父親不幸患上癌症，為了照顧病父及陪伴母親，她甘願放棄五光十色的星途，前後息影長達十多年。她曾公開表示，自己從未為此感到後悔，因為在她心中，任何演藝圈的獎牌與榮譽，都遠遠不及家人的健康與幸福來得重要。

歷經波折收穫真愛享受幸福人妻生活

在感情路上，柳姐亦經歷過起伏。她在19歲時曾經有過一段短暫的婚姻，並育有一女，但因男方不長進而閃電離婚，由她獨力撫養女兒。直至1987年，她在朋友聚會中邂逅了後來官至警務處高級助理處長的周富祥（當時任警隊高級警官），兩人一見如故，並於1989年共諧連理。

柳姐與丈夫結婚三十多年來一直恩愛如初，周富祥對柳姐與前夫所生的女兒亦視如己出。柳姐曾坦言，能夠嫁給一位疼愛自己的好老公，是她人生最大的福氣。如今的柳影虹早已將生活重心放在家庭上，偶爾只會為了興趣而接洽登台演唱或客串演出，過著優哉游哉的闊太生活。