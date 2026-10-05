58歲最美星女郎張敏生圖曝光皮膚白滑緊緻　美貌依舊難掩明星氣質

現年58歲的張敏是90年代影壇當紅女星，憑出眾美貌及魔鬼身材，初出道就隨即爆紅，並在跟周星馳合作的電影《賭聖》中飾演綺夢一角而深入民心。張敏雖然已淡出幕前多年，但私生活仍獲不少影迷及網民關注。近日有網民在內地偶遇張敏，曝光了女神最新狀態，隨即引發大批網民熱議。

張敏被讚是「最美星女郎」，擁有絕頂傲人身材。（劇照）

張敏憑出眾美貌及魔鬼身材，初出道就隨即爆紅。（電影劇照）

張敏美貌依舊難掩明星氣質

日前有網民在杭州偶遇張敏，並將合照分享到社交平台，留言寫道：「遇到偶像張敏姐姐 杭州偶遇少年時的偶像張敏姐姐，還是那麼漂亮，很隨和。我也很緊張，見到敏姐我的第一句話就是，您的電影我幾乎都看過」。在網民分享的無濾鏡合照中可見，張敏雖然戴上帽和太陽眼鏡，仍能清楚看到她白滑緊緻的肌膚，雖然有少許法令紋，但看起來凍齡力非常驚人，星味十足。

有網民在北京偶遇張敏，從合照可見女神美貌依舊難掩明星氣質。（小紅書）

張敏淡出演藝圈從商投資失利

張敏出道多年拍攝過多部影視作品，曾與周星馳合作《賭聖》、《逃學威龍》系列、《鹿鼎記》、《九品芝麻官》等多部經典電影，被譽為「最美星女郎」。張敏早在1995年拍完《十兄弟》後便開始淡出香港影壇並轉型從商，其後僅於1997年及2003年短暫接拍電視劇。當時有傳張敏因被朋友欺騙、房地產、美容與內地生意投資失利而損失慘重。篤信佛教的張敏近年生活低調，間中有在社交平台分享生活。

張敏近年生活低調。（微博）