陳秋霞夫婦罕有同框慶祝結婚45周年　嫁百億「鋼鐵大王」抗癌成功

現年68歲的一代「玉女歌手」兼金馬影后陳秋霞，自1981年嫁給馬來西亞「鋼鐵大王」拿督鍾廷森後，便淡出娛樂圈並移居當地專心相夫教女，鮮少在香港公開露面。日前陳秋霞與丈夫迎來結婚45周年「藍寶石婚」，兩夫妻罕有同框放閃。

現年68歲的陳秋霞長期居住在大馬。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

陳秋霞雖然已年近70歲，但整個人依舊維持在巔峰狀態。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

陳秋霞罕有與「鋼鐵大王」老公同框

陳秋霞與「鋼鐵大王」老公雖然擁有百億身家，但兩人並沒有大排筵席慶祝「藍寶石婚」，只以一公斤的金腿五仁月餅充當「結婚蛋糕」。陳秋霞在社交平台分享了罕有與老公同框的甜蜜合照，並留言表示兩人的慶祝方式非常簡單，只有老公最愛的菜色及一家人食飯：「只要一家人＂齊齊整整，快樂健康＂就足夠了🙏🙏」。從陳秋霞分享的照片可見，她與老公都精神飽滿，兩人流露出親切笑容，甚有夫妻相。

傳奇影視歌三棲紅星 曾不幸患乳腺癌

回顧陳秋霞的演藝生涯，絕對堪稱傳奇。她是1970年代紅透半邊天的影視歌三棲玉女紅星。1976年，她憑藉著電影《秋霞》一舉奪得第14屆金馬獎「最佳女主角」，以極短的出道資歷創下當時影齡最短的影后紀錄。

陳秋霞曾憑《秋霞》一舉奪得第14屆金馬獎「最佳女主角」，更與片中男主角鍾鎮濤假戲真做譜出戀曲。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

當年她更與片中男主角鍾鎮濤假戲真做譜出戀曲，兩人郎才女貌，被譽為圈中的「金童玉女」，可惜這段金童玉女的夢幻戀情最終因長期聚少離多而遺憾畫下句點。1981年，正值事業最高峰的陳秋霞毅然決定息影，低調嫁入豪門後便專心相夫教女。然而在2016年，陳秋霞曾不幸罹患乳腺癌第二期。面對突如其來的噩耗，她選擇以極其樂觀、積極的心態面對，隨即返港接受全面的治療，最終成功戰勝癌魔、抗癌成功。如今的陳秋霞早已榮升為外婆，閒時在馬來西亞弄孫為樂。