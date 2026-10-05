何麥離世｜瞓停屍間走廊為劉家良師傅守夜重情義　曾任史泰龍保鑣

已故一代洪拳宗師劉家良的入室弟子、在80年代港產動作片中屢現身手的著名外籍龍虎武師何麥（Mark Houghton），其家人於今日（5日）透過Facebook專頁發出訃文，證實何麥今晨因心臟病離世，終年64歲。師母翁靜晶隨後亦在社交平台發文深切哀悼，直言：「劉家良最忠心的徒弟何麥Mark Houghton 今天凌晨在毫無預警之下，心臟病離世。深切哀悼，永遠懷念。」

何麥因心臟病發離世。（Facebook@Mark Houghton）

何麥因心臟病發離世。（Facebook@Mark Houghton）

何麥是劉家良洪拳入室弟子，亦是黃飛鴻第五代傳人。（Facebook@Mark Houghton）

為劉家良通宵守夜

回顧何麥的一生，他不僅對中國武術充滿熱誠，對恩師劉家良更是忠心耿耿，其尊師重道的精神，至今仍令人動容。劉家良師傅於2013年因血癌併發症，在家人陪伴下安詳離世。身為愛徒的何麥悲痛萬分，更主動肩負起為師傅守夜的重任。

當年翁靜晶分享了一張相片，看到何麥僅鋪著簡單的墊子，蓋著白布，屈膝睡在停屍間門外冰冷的走廊地上，為師傅守夜。翁靜晶寫道：「昨夜，為劉父守夜通宵，因全女班（兩女兒、兩女友和傭人姐姐）關係，洋徒弟Mark留宿保護.....他說： "男女有別，休息室讓女眷們用，我另覓候命處"...他選擇睡在師父停屍室門外，冰凍的走廊".........有情有義而知禮，值得嘉許」。

翁靜晶讚揚Mark有情有義。（Facebook@翁靜晶）

Mark曾瞓停屍間外，為劉師傅守夜。（Facebook@翁靜晶）

一句「你是我英雄」結下師徒緣

何麥雖然生於英國，卻偏偏對中國武術情有獨鍾。80年代，他帶著對功夫的滿腔熱血，隻身來到香港尋夢。1987年，剛抵港不久的他得知偶像劉家良正在籌拍新戲，便把握機會毛遂自薦。據何麥早年受訪時憶述，他當時激動地向劉家良剖白：「我同師傅講佢係我英雄，我睇咗佢啲戲先學洪拳。」並即場大展身手。這份熱誠與紮實的功底讓劉家良眼前一亮，大讚他「打得唔錯」，隨即邀請他參演《最佳拍檔》第五集。直到後來拍攝《醉拳II》時，何麥終於如願以償，正式拜入劉家班，成為「黃飛鴻第五代傳人」。

何麥是劉家良的入室弟子。（Facebook@Mark Houghton）

港產片黃金時代的「御用反派」 為荷里活巨星做保鑣

拜師後的何麥不僅將洪拳練得出神入化，更練就了一口流利的粵語。在港產動作片的黃金時代，他除了在幕後擔任龍虎武師，更經常在幕前客串外籍反派角色，成為影迷熟悉的面孔。何麥的非凡身手亦揚威國際，就連荷里活巨星史泰龍（Sylvester Stallone）及阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）訪港期間，都特別欽點他擔任隨身保鑣。除了武術，多才多藝的他更曾兼任潛水教官，生活多姿多采。2013年恩師辭世後，何麥沒有忘記師傅的教誨，他創辦武館廣納門徒，將劉家班洪拳發揚光大，在武術界贏得極高聲望。

何麥拍過唔少港產片。（劇照）

何麥拍過唔少港產片。（劇照）

何麥拍過唔少港產片。（劇照）

女兒何慈茵傳承武術

令人欣慰的是，何麥的一身武藝與敬業精神，已由其34歲的女兒何慈茵（Charlene Houghton）完美傳承。自5歲起便跟隨父親習武的何慈茵，帶著「劉家良徒孫」的稱號闖蕩演藝圈。近年簽約邵氏兄弟的她，在TVB劇集《逆天奇案2》及《奪命提示》中都有亮眼表現。

女兒何慈茵傳承武術。（Facebook@Mark Houghton）

女兒何慈茵傳承武術。（截圖）