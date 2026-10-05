涂家堯與素人Margaret Poon慈善合唱　助基層兒童圓音樂夢

歌手涂家堯（Gavin Tao）近日與「四葉草音樂慈善計劃」發起人、素人主唱 Margaret Poon 合唱全新慈善單曲《我是我 活得好的證據》，歌曲已於 9月28日正式於香港及多倫多派台，MV 亦同步首播。新歌由著名音樂人張佳添作曲及監製，並邀得填詞人曰云填詞，以溫暖旋律與真摯歌詞，鼓勵大家相信自己、接納自己，勇敢活出真我。

歌手涂家堯（Gavin Tao）近日與「四葉草音樂慈善計劃」發起人、素人主唱 Margaret Poon 合唱全新慈善單曲《我是我 活得好的證據》。

今次作品不只是一首歌曲，更是一項以音樂凝聚善心的慈善行動。「四葉草音樂慈善計劃」自開展以來，已順利籌得逾港幣100,000元善款，首階段成績令人鼓舞，所有善款將不扣除任何成本，全數撥捐香港學生輔助會（HKSAS），用作資助兒童及青少年的音樂教育，為基層孩子打開追尋音樂夢的大門。

慈善音樂活動 涂家堯Margaret與學生同台合唱

為配合新歌發佈，Margaret、涂家堯及張佳添於日前特別舉行「活出真我・用愛同行」HKSAS慈善音樂活動，到訪群育學校——東灣莫羅瑞華學校，與學生進行音樂交流。三人除了欣賞學生音樂表演，亦即場與同學合唱《每一個明天》，並分享新歌《我是我 活得好的證據》背後的正面訊息。

為配合新歌發佈，Margaret、涂家堯及張佳添於日前特別舉行「活出真我・用愛同行」HKSAS慈善音樂活動。

談到是次與學生交流的感受，Margaret表示與涂家堯早前已曾到宿舍與同學上音樂課。她憶述，初次見面時，同學們普遍較緊張和害羞，但當音樂響起、大家開始一起唱歌後，氣氛便慢慢變得輕鬆，孩子們亦逐漸打開心扉。到第二次見面時，他們已能很快投入練習，令她深受感動。Margaret 表示：「今日能夠與同學們同台合唱，我真的很開心、很感動。這次合作更加印證了我的初衷是正確的；其實孩子們只是欠缺一個機會，只要有人願意陪伴他們、幫他們抓緊機會，他們同樣可以發光發亮。」Margaret亦笑指，涂家堯在練習過程中儼如「保母」一樣，細心與每位同學交談，了解他們性格，再用不同方式溝通及鼓勵，令整個練習過程既輕鬆又愉快。

談到是次與學生交流的感受，Margaret表示與涂家堯早前已曾到宿舍與同學上音樂課。

涂家堯坦言，看到同學們在台上的投入表現，令他感到非常滿足。他笑言，第一次與同學接觸時，有些孩子甚至連名字也不願透露，但在音樂的帶動下，大家很快便打成一片。練歌期間，他更與同學一起玩 Uno、打康樂棋，慢慢由導師變成「玩伴」，建立起自然又真摯的關係。

涂家堯坦言，看到同學們在台上的投入表現，令他感到非常滿足。

此外，對於《我是我 活得好的證據》正式派台，Margaret與涂家堯均有一種「終於完成了」的釋然。當中涂家堯表示，今次參與慈善單曲，最希望透過歌聲為有需要的孩子帶來鼓勵。他表示：「我覺得自己很幸運，至少從小到大，我都可以全心全意發展自己的音樂路。到今日，我能夠擁有自己的歌曲，也有喜歡我歌聲的朋友，所以我更希望可以用自己的力量去幫助其他人。」

而今次為歌曲作曲及監製的張佳添亦表示，這次製作不只是一個音樂項目，更是一份社會責任。他對Margaret與涂家堯的合作感到滿意，認為大家都抱著同一個目標，希望透過音樂為慈善出一分力，為孩子創造更多接觸音樂的機會。