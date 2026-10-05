「玻璃朱」朱庭萱52歲包遊艇慶生　舊愛黃宗澤好兄弟林峯捧場合照

飲食作家兼KOL「玻璃朱」朱庭萱一向言論出位，感情生活亦曾掀起熱話。她過去曾自爆與黃宗澤（Bosco）拍拖五個月，稱被對方傷得很深，又嫌黃宗澤未能給予安全感，兩人最終分手收場，黃宗澤則受訪劃清界線。近日玻璃朱踏入52歲生日，她在Instagram分享一系列遊艇慶生照，其中舊愛黃宗澤的好兄弟林峯亦受邀上艇慶生，兩人交情極佳！

有「玻璃朱」之稱的黃宗澤舊愛朱庭萱（Bonnie）。（IG：@chubonnie）

「玻璃朱」朱庭萱到北京進修國際傳播。（小紅書）

朱庭萱目前是一名單親媽媽，獨力撫養兒子。（IG@chubonnie）

朱庭萱遊艇慶生 前度黃宗澤好兄弟林峯出席

上月24日是朱庭萱52歲生日，朱庭萱包了一艘遊艇與友人出海慶生。朱庭萱穿上白色背心短裙，長髮披肩，年過半百保養得宜。遊艇上擺滿粉紅色氣球，朱庭萱手持一個透明粉紅色氣球，少女心爆棚，又擺有兩個大蛋糕，儀式感十足！

除了一班女友人外，作為「契細佬」的林峯亦出席慶生派對，他與朱庭萱大方合照。朱庭萱為林峯契家姐，常跟林峯張馨月夫婦飯局，兩人私交深厚。朱庭萱發文感謝身邊人寵愛：「Still smiling from the boat party—thank you for making it so special for me and my friends 🩷🩷🙏🏻 And thanks for arranging again! 🙏🏻」。

林峯出席朱庭萱遊艇慶生派對。（IG@chubonnie）

朱庭萱52歲生日。（IG@chubonnie）

大班友人為她慶祝。（IG@chubonnie）

保養極佳。（IG@chubonnie）

她分享合照。（IG@chubonnie）

她分享合照。（IG@chubonnie）

靚！（IG@chubonnie）

好多合照。（IG@chubonnie）

好多合照。（IG@chubonnie）

開心。（IG@chubonnie）