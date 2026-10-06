「常威」鄒兆龍奢華大宅曝光　無敵山景平台煎扒巨型廚房靚過餐廳

憑周星馳經典電影《九品芝麻官》中「常威」一角深入民心的功夫巨星鄒兆龍，近年除了拍攝影視作品外，亦不時在社交平台與粉絲分享日常生活。日前他上載了一段親自下廚煎牛扒的影片，不僅大展熟練廚藝，更意外曝光了其位於海外的豪華大宅，引來不少網民熱議。

鄒兆龍五官帥氣，故出道就獲得多個演出機會。（微博圖片）

鄒兆龍在周星馳主演的電影《九品芝麻官》中飾演大反派「常威」。（影片截圖）

鄒兆龍在《廿二世紀殺人網絡》（Matrix）系列中跟奇洛李維斯（Keanu Reeves）對打而打出名堂。（劇照）

戶外超大平台遠眺山景

影片中，鄒兆龍身穿黑色V領T恤配短褲、戴上鴨舌帽，一身休閒打扮依然難掩結實健碩的身材，手臂線條極為吸睛。他身處大宅的超大戶外平台，正在煎厚切牛扒。從畫面背景可見，平台視野極為遼闊，周圍綠樹環繞，更可遠眺鄰近山景與歐陸風格的獨棟別墅。平台旁設置了大型專業級的不銹鋼戶外燒烤爐，設備相當齊全。鄒兆龍在影片中親切表示：「牛排一定會在家裡自己做」，展現出精緻又懂享受的生活態度。

鄒兆龍煎牛扒。（片段截圖）

望住呢個風景真係舒服。（片段截圖）

真係煎得幾靚喎。（片段截圖）

巨大廚房專業設備

除了開揚的戶外平台外，大宅內部的巨大廚房同樣搶鏡。廚房以時尚沉穩的黑灰色系為主調，配備大量高級訂製櫥櫃，空間極為寬敞。中央設有大面積的料理島台，後方則是專業級的大型多爐頭鋼製煮食爐及強力抽油煙機，規格堪比專業餐廳。

將牛扒煎好後，鄒兆龍把美食端回室內廚房切塊，並化身「美食博主」向大家傳授煎牛扒秘訣，特別提醒網民：「千萬不要馬上切」，講解牛扒起爐後需要醒肉（Resting）以鎖住肉汁的技巧，動作與手法都極具架勢。

鄒兆龍巨型廚房靚過餐廳。（片段截圖）

鄒兆龍巨型廚房靚過餐廳。（片段截圖）