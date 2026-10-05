關之琳北上出席代言活動狀態曝光　被指頭大臉大：現實中才好看

有「香江第一美人」之稱的關之琳年輕時靚絕影圈，與富商名流緋聞不斷，19歲時她不顧親友反對，閃嫁富商王國旌，新婚感後悔草草離婚收場。其後關之琳再嫁台灣富商陳泰銘，2015年自爆兩人早已結婚又離婚。即便已年過60，關之琳早前再傳出戀上27歲男模Johan，發展出相差36歲的「嫲孫戀」，關之琳之後發文闢謠，足見這位電眼美人話題性。關之琳於9月24日喜迎64歲生日，保養有術的她工作邀約不斷，近年更頻繁受邀北上出席商業與品牌代言活動，近日有人上載她在內地出席代言活動的片段，最近狀態再引起不少討論！

關之琳的美貌經得起歲月考驗。（電影截圖）

關之琳感情豐富。（關之琳微博圖片）

關之琳近況曝光 北上工作邀約不斷

近日有人在社交平台再度分享關之琳出席內地代言活動的片段。關之琳受到隆重招待，她優雅地緩緩行出來，穿上外套及九分褲，配搭高跟鞋，既幹練又不失女人味，不少網民都激讚關之琳衣着有品味。

關之琳驚艷全場！（小紅書截圖）

「大美人」關之琳出席甄子丹生日派對，因凍齡狀態極佳被網民力讚「回春20年」。（小紅書截圖）

關之琳與在場人士握手合照，關之琳化上精緻妝容，外貌身材仍然保養有道，難怪工作邀約不斷！這段影片為較早前拍下，惟關之琳的狀態日前再度引起網民討論，有人認為關之琳的頭太大，不符合現今頭小臉小為之美的標準，有人不以為然：「頭大臉大現實中才好看，現在流行小頭小臉是因為上鏡好看」，另有人認為關之琳髮型影響，「她是髮型沒做好，卡在襯衫領子了。」

關之琳出席代言活動。（小紅書）

好靚。（小紅書）

狀態好好。（小紅書）

合照。（小紅書）

狀態好好！（小紅書）