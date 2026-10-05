76歲劉松仁撐拐杖睇戲被偶遇　步履蹣跚型味不減手機殼意外成焦點

老戲骨劉松仁（松哥）將於下周迎來77歲，近年他淡出幕前，鮮有公開露面，不過近日有網民在戲院巧遇松哥，並將影片上載至社交平台。影片中可見，松哥當日身穿白色長袖恤衫及灰色長褲，戴著眼鏡，右手手持拐杖慢行進場。雖然步履略顯蹣跚，但精神不俗，與身旁友人並肩而行時更有講有笑，態度親切。不少網民從其步姿推測他曾經中風，但亦表示見到他精神奕奕、走路仍能挺直腰板已相當欣慰，留言：「邊個人唔會老？最緊要身體健康！」此外，有網民亦錯把焦點放在其手機殼上。

76歲老戲骨劉松仁（松哥），近年淡出幕前鮮有公開露面。（資料圖片）

劉松仁由後生型到老。（微博圖片）

網民留言再惹中風疑雲 紛紛力撐讚「風采依然」

近日有兩段同日拍攝的影片曝光，一是他撐著拐杖入場，二是他在未有手持拐杖情況下與友人企定聊天，他耐心地聽對方說話，不時點頭微笑，風度翩翩。影片引來大批網民熱議及關注其健康狀況，有人說：「一睇行路姿勢和手持拐杖，就知道中過風」不過，絕大多數網民均為松哥送上祝福：「風采依然❤️何懼變幻！」、「無懼歲月，優秀演技永留觀眾心中」、「《名媛望族》裡面的他真的很霸氣」此外，亦有網民大讚：「手機殼有啲cute」原來他所用的手機殼上有一張疑為其亡母抱著熊啤啤的照片，旁邊印上一句「謙卑指引着她的人生」，估計是其座右銘。翻查舊報道，劉松仁已使用這款手機殼至少5年，實在相當長情、孝順！

近日有網民在戲院巧遇松哥，並將影片上載至社交平台。影片中可見，松哥當日身穿白色長袖恤衫及灰色長褲，戴著眼鏡，右手手持拐杖慢行進場。（小紅書）

雖然步履略顯蹣跚、但精神不俗，與身旁友人並肩而行時更有講有笑，態度親切。（小紅書）

另一段片是松哥在未有手持拐杖情況下與友人企定聊天，他耐心地聽對方說話，不時點頭微笑，風度翩翩。（小紅書）

劉松仁耐心地聽對方說話，不時點頭微笑，風度翩翩（小紅書）

另一段片是松哥在未有手持拐杖情況下與友人企定聊天。（小紅書）

劉松仁與亡母。（網上圖片）

2020年曾傳中風米雪代澄清 松哥看淡生死堅拒復出拍戲

松哥久不久就傳出健康亮紅燈消息，早在2020年，他曾被拍到需要拄著拐杖走路而傳出中風疑雲，當時好友米雪隨即代為澄清，解釋松哥是在籌備及執導舞台劇《利瑪竇》期間不慎跌倒受傷，並非外界所傳的中風。松哥2024年接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》訪問時坦言，自己在籌備《利瑪竇》前兩、三年已沒有拍戲，更發現自己完全失去了演戲的欲望：「我發覺我一啲欲望都冇，對演戲冇欲望喎……我唔拍㗎喇，如果拍我就唔矜貴，所以一路唔再拍，電影我都唔拍。」

劉松仁與米雪非常凍齡！（微博照片）

2024年劉松仁為其擔任藝術總監的音樂劇《利瑪竇》亮相宣傳。（資料圖片）

松哥發現自己已經完全無戲癮。（《Star Talk》）

對於外界多年來一直死咬其健康狀況不放，松哥曾豁達坦言人生的「生老病死」是必然過程，無論在哪個階段都要活得精彩、積極面對：「病都要精彩！死都要精彩！死都要瀟灑。」他亦顯得無奈地表示，希望大家不要只聚焦在他的病痛上，並表示：「唔可以因為你去到某個階段，人哋啄住你個病，話哎呀劉松仁病呀、好淒涼呀，佢唔記得咗你前面拍咗50年嘅戲，話你幾慘。點解我要俾你講我病咗？你唔會病咩？點解個個都要講我病？你唔講我50年來拍過嘅戲？點解你要啄住我病呢？我希望人哋講我，係話佢病咗你知唔知佢點面對？呢樣值錢，呢樣緊要。」