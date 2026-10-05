地獄大狀劇情線上睇1-5集｜ViuTV演員陣容｜林愷鈴幫鬼打官司

《地獄大狀》由MakerVille出品，銀河映像製作，有監製朱淑儀、監製及編審何靜怡、導演黃偉傑，10月5日起逢周一至五晚9時30分於Viu TV播出。劇集主要演員有林愷鈴、魏浚笙、張達倫、潘燦良等。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



地獄大狀｜劇情簡介

林愷鈴（Ashley）飾演的大律師邱蔭蔭突然遇襲，命懸一線之際，竟遇上一名已故富翁。富翁委託她重返陽間，替他處理遺產事宜。死過翻生的邱蔭蔭，從此展開一段「幫鬼打官司」的奇異經歷，見盡爭產風波中的荒誕人情，甚至目睹活人的所作所為，足以令死人「從棺材彈起」。遺產究竟是留給後人的祝福，還是一場詛咒？

地獄大狀｜1-5集劇情

第1集 - 來回地獄又折返人間（10月5日 星期一）

見錢開眼、為求勝訴不擇手段的大律師邱蔭蔭（林愷鈴飾）死而復生，還接下已故名伶石松（杜燕歌飾）的委託，成為他的代表律師，替他處理遺產事宜……

第2集 - 幫鬼打官司（10月6日 星期二）

蔭蔭着手處理石松的遺產，卻同時要想辦法繼續留在陽間……

第3集 - 蔭蔭的計劃（10月7日 星期三）

蔭蔭想到方法證明石松的遺願，追殺她的兇手卻再次出現……

第4集 - 愛與恨的距離（10月8日 星期四）

石松臨別時叮囑蔭蔭要靠自己。蔭蔭一邊為死亡作準備，一邊發現追殺她的兇手從未打算放過她……

第5集 - 孽障纏身（10月9日 星期五）

石松臨別時寄語蔭蔭要靠自己；蔭蔭為死亡作準備的同時，發現兇手從未放過她……

地獄大狀｜演員簡介

林愷鈴（Ashley）飾演 大律師邱蔭蔭

仇人比親人多的她，說話句句帶刺，從不給人留餘地。她看似凡事只講理性，冷漠得難以親近；面對現實時，更顯得近乎冷血。

魏浚笙（Jeffrey）飾演 金賢斌

賢斌自小失去母親，多年來一直為自己當年未有好好關心她而自責。為咗彌補心中嘅遺憾，佢開始幫助其他女士，並在過程中逐漸愛上蔭蔭（Ashley）。

張達倫 飾演 楊金全

大律師，邱蔭蔭師傅

張達倫 飾演 楊金全

楊樂文 飾演 閻王